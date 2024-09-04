«Туз» из полиции крышевал казино в Уфе

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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Updated Сегодня, 11:06
Кировский районный суд Уфы рассмотрит дело местного оборотня в погонах: высокопоставленного полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий и взяточничестве. На скамью подсудимых сядет уже бывший начальник УБЭПиПК по Уфе. Как считает следствие, государев слуга использовал свой и опыт и контакты для обогащения в прекрасно знакомой ему по работе сфере.
Бывший начальник УБЭПиПК по Уфе, еще не повесив мундир на гвоздь, решил крышевать казино, указано в обвинительном заключении. Следствие выяснило, что мужчина и пара его приятелей в конце 2020 года открыли в Уфе казино. За покровительство казино «туз» из полиции потребовал 50% от ежемесячной прибыли игорного дома и систематические взятки.
За первые полгода главный борец города с экономическими преступлениями получил от владельцев нелегального казино ₽3,2 млн наличными и ₽1,3 млн в виде брендовых часов. Владельцев казино уже осудили за их преступления, а начальник УБЭПиПК по Уфе свою причастность к криминалу не признает. Так или иначе, следствие нашло у «туза» из полиции и его родственников имущества аж на ₽48 млн, которое суд арестовал для покрытия иска. Откуда у начальника отдела полиции в провинции такое имущество и кто его родственники — прокуратура Башкирии не сообщает.