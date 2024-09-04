«Туз» из полиции крышевал казино в Уфе

Кировский районный суд Уфы рассмотрит дело местного оборотня в погонах: высокопоставленного полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий и взяточничестве. На скамью подсудимых сядет уже бывший начальник УБЭПиПК по Уфе. Как считает следствие, государев слуга использовал свой и опыт и контакты для обогащения в прекрасно знакомой ему по работе сфере.



Бывший начальник УБЭПиПК по Уфе, еще не повесив мундир на гвоздь, решил крышевать казино, указано в обвинительном заключении. Следствие выяснило, что мужчина и пара его приятелей в конце 2020 года открыли в Уфе казино. За покровительство казино «туз» из полиции потребовал 50% от ежемесячной прибыли игорного дома и систематические взятки.