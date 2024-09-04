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Posted 4 сентября 2024, 09:26

Published 4 сентября 2024, 09:26

Modified 4 сентября 2024, 11:20

Updated 4 сентября 2024, 11:20

Самый ядовитый завод Уфы хотят перекрыть федпроектом

Самый ядовитый завод Уфы хотят перекрыть федпроектом

4 сентября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Экология
Уфимский завод «Уфахимпром» планируют включить в федеральный проект «Генеральная уборка», сообщает министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

В ходе рабочего визита в Москву во вторник, 3 сентября, Нияз Фазылов встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой. На встрече обсуждались важные вопросы реализации федеральных проектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология» на территории Республики.

Фазылов отметил, что по результатам обследования надзорных органов из 30 объектов, обладающих признаками накопленного вреда, 17 уже включены в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС). Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для ликвидации девяти несанкционированных свалок, что позволит внести эти объекты в федеральный проект «Генеральная уборка».

Особое внимание было уделено заводу «Уфахимпром», который продолжает оставаться одним из самых проблемных предприятий региона. История этого завода связана с аварией 1989 года, когда 90 кубометров фенола попали в реку Шугуровку, и последствия этого инцидента до сих пор пытаются устранить. Закрыть вопрос по «Уфахимпром» могут с помощью его включения в федеральные проекты.

Ранее, в июле 2024 года, стало известно о закрытии доступа посторонним на территорию «Химпрома». Орджоникидзевский райсуд Уфы еще в январе 2019 года вынес постановление о необходимости ограничить доступ на эту территорию.

В Уфе закрыли доступ на самый ядовитый завод
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