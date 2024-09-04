Самый ядовитый завод Уфы хотят перекрыть федпроектом

Особое внимание было уделено заводу «Уфахимпром», который продолжает оставаться одним из самых проблемных предприятий региона. История этого завода связана с аварией 1989 года, когда 90 кубометров фенола попали в реку Шугуровку, и последствия этого инцидента до сих пор пытаются устранить. Закрыть вопрос по «Уфахимпром» могут с помощью его включения в федеральные проекты.