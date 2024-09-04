Не выбрасывайте использованные чайные пакетики — это ценный клад!

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Чайные пакетики это одноразовый продукт, который выкидывают после их заваривания. Хотя не всегда приятно возиться с отходами, все же состоит узнать о многих других способах их применения. Полезными советами на этот счет делится Мария Жукова, эксперт канала «Советы для дома».
После работы с пахучими продуктами, такими как рыба или чеснок, на руках часто остаётся стойкий неприятный запах, который трудно устранить даже тщательным мытьём. В таких случаях старые чайные пакетики могут прийти на помощь. Просто разотрите их в руках — содержащиеся в чае танины помогут нейтрализовать и устранить неприятный запах.
Кроме того, чайные пакетики (как свежие, так и использованные) эффективно борются с неприятными ароматами в различных местах вашего дома. Разместите их в холодильнике, шкафах с одеждой или в обуви — они поглотят нежелательные запахи и оставят приятный чайный аромат. Это не только улучшит воздух в помещении, но и продлит срок хранения продуктов и вещей.
В случае, если у вас закончились привычные средства для мытья посуды, не беспокойтесь. Чай содержит вещества, которые отлично справляются с жиром, поэтому их повторное использование станет вашим временным решением. Просто заварите пакетик ещё раз и налейте чай в грязную посуду — тарелки, миски, кастрюли. Добавьте немного кипятка и оставьте посуду на несколько часов.
Использованные чайные пакетики содержат ценные вещества и минералы, которые могут обогатить почву. Закопайте пакетики в горшки с комнатными растениями или в грядку на даче. Это улучшит структуру почвы и насытит её питательными элементами.
— Эти микроорганизмы помогают разлагать органические вещества. Более того, чайные пакетики могут быть особенно полезны для растений, предпочитающих кислую почву, поскольку чай постепенно снижает pH почвы, — добавляет блогер.
Ранее рассказали 12 лайфхаков, где еще можно использовать бумажные полотенца.