Не выбрасывайте использованные чайные пакетики — это ценный клад!

Кроме того, чайные пакетики (как свежие, так и использованные) эффективно борются с неприятными ароматами в различных местах вашего дома. Разместите их в холодильнике, шкафах с одеждой или в обуви — они поглотят нежелательные запахи и оставят приятный чайный аромат. Это не только улучшит воздух в помещении, но и продлит срок хранения продуктов и вещей.