«Легенда Байкала» — официальный партнер ВЭФ во Владивостоке

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Вода озера Байкал славится своей кристальной чистотой и высоким уровнем природного кислорода (12 миллиграммов на литр), а также имеет pH, который соответствует нормам для человеческого организма (от 7,2 до 8,2). Благодаря этим качествам вода легко усваивается, наполняя человека энергией и силой, пишет vostokmedia.com.
На сегодняшний день бренд «Легенда Байкала» занимает лидирующие позиции на рынке байкальской воды в России. Завод компании, единственный в своем роде в стране, расположен прямо на берегу озера и осуществляет забор воды с глубины 400 метров.
Гендиректор компании «Байкал Аква» Александр Чернышев на полях ВЭФ сообщил о намерении значительно увеличить производственные мощности после достижения доминирующего положения на российском рынке воды в стекле. По его словам, в ближайшее время компания запускает новые производства в Байкальске Иркутской области, а также на юге нашей страны. В планах также значится создание новой линейки продукции, включающей напитки на основе байкальской воды и в категориях L-Ice и Limited edition.
С каждым годом все больше людей предпочитают приобретать воду в стеклянной упаковке. Это более экологичный вариант по сравнению с пластиком, и многие покупатели выбирают стекло именно по этой причине. Доказано, что регулярное потребление воды способствует укреплению иммунитета, активизирует восстановительные процессы после физических нагрузок и увеличивает общую работоспособность. Именно из-за этого люди, заботясь о своем здоровье, проявляют высокие требования к качеству воды. Таким образом, рынок питьевой воды в России и во всем мире продолжает оставаться перспективным.