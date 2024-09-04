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«Легенда Байкала» — официальный партнер ВЭФ во Владивостоке

«Легенда Байкала» — официальный партнер ВЭФ во Владивостоке

4 сентября 2024, 18:11
Фото: 1MI
Компания «Байкал Аква» стала официальным партнером по воде Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего в настоящее время во Владивостоке. Эта организация — одна из немногих, кто получил разрешение на забор воды непосредственно из озера Байкал.

Вода озера Байкал славится своей кристальной чистотой и высоким уровнем природного кислорода (12 миллиграммов на литр), а также имеет pH, который соответствует нормам для человеческого организма (от 7,2 до 8,2). Благодаря этим качествам вода легко усваивается, наполняя человека энергией и силой, пишет vostokmedia.com.

На сегодняшний день бренд «Легенда Байкала» занимает лидирующие позиции на рынке байкальской воды в России. Завод компании, единственный в своем роде в стране, расположен прямо на берегу озера и осуществляет забор воды с глубины 400 метров.

Гендиректор компании «Байкал Аква» Александр Чернышев на полях ВЭФ сообщил о намерении значительно увеличить производственные мощности после достижения доминирующего положения на российском рынке воды в стекле. По его словам, в ближайшее время компания запускает новые производства в Байкальске Иркутской области, а также на юге нашей страны. В планах также значится создание новой линейки продукции, включающей напитки на основе байкальской воды и в категориях L-Ice и Limited edition.

С каждым годом все больше людей предпочитают приобретать воду в стеклянной упаковке. Это более экологичный вариант по сравнению с пластиком, и многие покупатели выбирают стекло именно по этой причине. Доказано, что регулярное потребление воды способствует укреплению иммунитета, активизирует восстановительные процессы после физических нагрузок и увеличивает общую работоспособность. Именно из-за этого люди, заботясь о своем здоровье, проявляют высокие требования к качеству воды. Таким образом, рынок питьевой воды в России и во всем мире продолжает оставаться перспективным.

#Общество
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