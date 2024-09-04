«Легенда Байкала» — официальный партнер ВЭФ во Владивостоке

С каждым годом все больше людей предпочитают приобретать воду в стеклянной упаковке. Это более экологичный вариант по сравнению с пластиком, и многие покупатели выбирают стекло именно по этой причине. Доказано, что регулярное потребление воды способствует укреплению иммунитета, активизирует восстановительные процессы после физических нагрузок и увеличивает общую работоспособность. Именно из-за этого люди, заботясь о своем здоровье, проявляют высокие требования к качеству воды. Таким образом, рынок питьевой воды в России и во всем мире продолжает оставаться перспективным.