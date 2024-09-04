Купить права в Башкирии — ₽210000

Posted 4 сентября 2024, 12:08
Published 4 сентября 2024, 12:08
Modified 4 сентября 2024, 12:14
Updated 4 сентября 2024, 12:14
Согласно материалам дела, в марте 2024 года девушка решила сэкономить время и передала через несколько посредников 35 000 рублей должностному лицу ОГИБДД. За эти деньги ей обещали выдать экзаменационный лист с отметкой об успешной сдаче практической части экзамена — без фактического прохождения испытания. В результате она получила водительское удостоверение категории «В», что позволило ей управлять транспортными средствами.
В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд учел ее активное сотрудничество с правоохранительными органами и наличие на иждивении малолетнего ребенка.
В итоге Нефтекамский городской суд вынес приговор: женщине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штраф в размере 175 000 рублей — это пятикратная сумма взятки. Выходит, что права ей обошлись в 210 000 рублей.
По состоянию на 4 сентября 2024 года приговор не вступил в законную силу.