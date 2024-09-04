Купить права в Башкирии — ₽210000

Согласно материалам дела, в марте 2024 года девушка решила сэкономить время и передала через несколько посредников 35 000 рублей должностному лицу ОГИБДД. За эти деньги ей обещали выдать экзаменационный лист с отметкой об успешной сдаче практической части экзамена — без фактического прохождения испытания. В результате она получила водительское удостоверение категории «В», что позволило ей управлять транспортными средствами.