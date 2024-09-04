mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября 2024, 12:08

Published 4 сентября 2024, 12:08

Modified 4 сентября 2024, 12:14

Updated 4 сентября 2024, 12:14

Купить права в Башкирии — ₽210000

Купить права в Башкирии — ₽210000

4 сентября 2024, 12:08
Фото: 1MI.
В Нефтекамске 29-летняя женщина оказалась на скамье подсудимых за попытку получить водительские права незаконным путем, сообщает пресс-служба судов Башкирии.

Согласно материалам дела, в марте 2024 года девушка решила сэкономить время и передала через несколько посредников 35 000 рублей должностному лицу ОГИБДД. За эти деньги ей обещали выдать экзаменационный лист с отметкой об успешной сдаче практической части экзамена — без фактического прохождения испытания. В результате она получила водительское удостоверение категории «В», что позволило ей управлять транспортными средствами.

Уфимец наболтал на ₽200 000
Узнать подробнее

В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд учел ее активное сотрудничество с правоохранительными органами и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

В итоге Нефтекамский городской суд вынес приговор: женщине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штраф в размере 175 000 рублей — это пятикратная сумма взятки. Выходит, что права ей обошлись в 210 000 рублей.

По состоянию на 4 сентября 2024 года приговор не вступил в законную силу.

Читайте также:
Уфимец покусал полицейских в магазинеВ Башкирии нашли мертвые души«Туз» из полиции крышевал казино в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Взятка#Суд#Башкортостан#Россия#Украина#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Водительские права#Туймазы#Татарстан#Природа#Женщина#Наказание#Водительское удостоверение#Штраф#Инциденты#Экзамены#Лишение свободы#Экзамен#Подсудимая#ОГИБДД#Курск#Курская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика