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Кот устроил шоу в Доме культуры под Уфой

Кот устроил шоу в Доме культуры под Уфой

4 сентября 2024, 06:13
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Упитанный домашний пушистик собрал зрителей из работников сцены и спасателей, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Вечером, 3 сентября, в Авдонском сельском доме культуры под Уфой разразилась настоящая комедия — и не без участия пушистого акробата. Упитанный домашний кот решил немного развлечь публику, но вместо этого оказался в вентиляционной шахте.

Когда котик застрял, очевидцы не растерялись и сразу же обратились за помощью к спасателям Госкомитета РБ по ЧС.

Сотрудники использовали специальное оборудование для извлечения животного из затруднительного положения. И вот, после небольшой спасательной операции, кот был благополучно извлечен из вентиляционной шахты живым и невредимым. Теперь этот кот может смело считать себя звездой местного масштаба.

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