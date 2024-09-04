Кот устроил шоу в Доме культуры под Уфой

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Вечером, 3 сентября, в Авдонском сельском доме культуры под Уфой разразилась настоящая комедия — и не без участия пушистого акробата. Упитанный домашний кот решил немного развлечь публику, но вместо этого оказался в вентиляционной шахте.
Когда котик застрял, очевидцы не растерялись и сразу же обратились за помощью к спасателям Госкомитета РБ по ЧС.
Сотрудники использовали специальное оборудование для извлечения животного из затруднительного положения. И вот, после небольшой спасательной операции, кот был благополучно извлечен из вентиляционной шахты живым и невредимым. Теперь этот кот может смело считать себя звездой местного масштаба.