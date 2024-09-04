Кот устроил шоу в Доме культуры под Уфой

Сотрудники использовали специальное оборудование для извлечения животного из затруднительного положения. И вот, после небольшой спасательной операции, кот был благополучно извлечен из вентиляционной шахты живым и невредимым. Теперь этот кот может смело считать себя звездой местного масштаба. Судя по наличию ошейника, дома его будут встречать овациями.