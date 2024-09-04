Конец света наступит в части Уфы

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Жителей Жилино ожидает «конец света» — по крайней мере, в плане электричества. Новоуфимский РЭС объявил о плановом отключении электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ. С 4 по 5 сентября в период с 10:00 до 18:00 электричество будет отключено на нескольких улицах и переулках.
В список попали такие улицы, как Апельсиновый переулок, Изумрудная, Хуторская, Степная и Семейная. Также без света останутся Манежная, Генеральская, Фронтовиков и Малая Садовая. Кроме того, отключение затронет пер. Широкий, пер. Ветеранов и пер. Дальний, а также пер. Армейский, пер. Вересковый, пер. Офицерский, ул. Кружевная, пер. Малый Садовый, пер. Малый Строительный, ул. Агдама Валеева, пер. Ветеранов, пер. Фронтовиков, пер. Широкий, ул. Привольная и Квартал 17,12,10,1.
Не обойдут стороной и дачные участки: СНТ «Солнышко» и ДНТ «Солнышко» также окажутся без электричества на время проведения работ. Администрация Октябрьского района призывает жителей заранее подготовиться к отключению и запастись необходимыми ресурсами.
Напоминаем, что подобные ситуации не редкость: недавно в Уфе произошла коммунальная авария, из-за которой множество абонентов остались без холодной воды.