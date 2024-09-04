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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

Конец света наступит в части Уфы

Конец света наступит в части Уфы

4 сентября 2024, 04:28
Фото: 1MI
В части Уфы ожидается отключение электроэнергии с 4 по 5 сентября, сообщает администрация Октябрьского района.

Жителей Жилино ожидает «конец света» — по крайней мере, в плане электричества. Новоуфимский РЭС объявил о плановом отключении электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ. С 4 по 5 сентября в период с 10:00 до 18:00 электричество будет отключено на нескольких улицах и переулках.

В список попали такие улицы, как Апельсиновый переулок, Изумрудная, Хуторская, Степная и Семейная. Также без света останутся Манежная, Генеральская, Фронтовиков и Малая Садовая. Кроме того, отключение затронет пер. Широкий, пер. Ветеранов и пер. Дальний, а также пер. Армейский, пер. Вересковый, пер. Офицерский, ул. Кружевная, пер. Малый Садовый, пер. Малый Строительный, ул. Агдама Валеева, пер. Ветеранов, пер. Фронтовиков, пер. Широкий, ул. Привольная и Квартал 17,12,10,1.

Не обойдут стороной и дачные участки: СНТ «Солнышко» и ДНТ «Солнышко» также окажутся без электричества на время проведения работ. Администрация Октябрьского района призывает жителей заранее подготовиться к отключению и запастись необходимыми ресурсами.

Коммунальный ад устроили в Уфе
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Напоминаем, что подобные ситуации не редкость: недавно в Уфе произошла коммунальная авария, из-за которой множество абонентов остались без холодной воды.

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