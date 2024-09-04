Конец света наступит в части Уфы

Жителей Жилино ожидает «конец света» — по крайней мере, в плане электричества. Новоуфимский РЭС объявил о плановом отключении электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ. С 4 по 5 сентября в период с 10:00 до 18:00 электричество будет отключено на нескольких улицах и переулках.