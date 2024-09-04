Как вернуть унитазу белизну и устранить неприятные запахи без дорогих средств?

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Марина Жукова, популярный блогер и эксперт по домашнему хозяйству, делится своими проверенными методами, которые помогут вам сделать унитаз сияющим чистотой буквально за копейки.
Когда дело касается чистки сантехники, не обязательно тратить большие деньги на дорогие химические препараты, такие как «Сапог», «Ультра белый» и «Утенок черный». Вы можете приготовить мощное средство для чистки унитаза самостоятельно, используя доступные и недорогие ингредиенты. Вот несколько подробных лайфхаков, которые помогут вам содержать унитаз в идеальной чистоте.
Для приготовления домашнего средства по чистке унитаза можно использовать обычный шампунь. Средство для головы долго пенится и оставляет приятный аромат. В отличие от жидкого мыла для рук, которое может оставлять мыльный налет и собирать грязь, шампунь прекрасно справляется с задачей и не создает дополнительных проблем.
Чтобы унитаз блестел как новый, добавьте к шампуню две столовые ложки щавелевой кислоты. Если необходимо отбелить сантехнику, используйте две столовые ложки буры. Эти ингредиенты стоят копейки и продаются в хозяйственных магазинах или через интернет.
— Если у вас внутри унитаза толстый слой известковых отложений, добавьте 50 мл соляной кислоты. Это сделает средство сверхмощным и поможет растворить любые загрязнения, — советует Марина.
Для чистки крышки и внешней части унитаза используйте раствор аспирина.
— Для этого разведите две таблетки аспирина в 500 мл теплой воды, — советует блогер.
Аспирин является отличным средством для удаления загрязнений, не повреждая металл и пластик.
Используйте многоразовые салфетки без ворса. Эти салфетки отлично справляются с задачей и помогают быстро и эффективно вытереть поверхности. Они являются выгодным и экологичным вариантом по сравнению с одноразовыми салфетками.
Если в туалетной комнате неприятно пахнет, используйте средство для дачного туалета. Насыпьте немного средства внутрь унитаза, закройте крышку и оставьте на час-два. Это поможет быстро и эффективно устранить запахи.
Для дезинфекции ершика используйте таблетку белизны.
— Кладите таблетку внутрь ершика и заливайте горячей водой. Через 15-20 минут ершик будет чистым и продезинфицированным, — делится блогер.
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