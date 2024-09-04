Как вернуть унитазу белизну и устранить неприятные запахи без дорогих средств?

Для приготовления домашнего средства по чистке унитаза можно использовать обычный шампунь. Средство для головы долго пенится и оставляет приятный аромат. В отличие от жидкого мыла для рук, которое может оставлять мыльный налет и собирать грязь, шампунь прекрасно справляется с задачей и не создает дополнительных проблем.