mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Как сделать унитаз белоснежным и устранить неприятные запахи без дорогих средств?

Как вернуть унитазу белизну и устранить неприятные запахи без дорогих средств?

4 сентября 2024, 10:34
Фото: 1MI
Как сделать унитаз белоснежным и устранить неприятные запахи без дорогих средств?
Зачастую уборка ванной комнаты, а особенно чистка унитаза, становится настоящим испытанием. Как справиться с самыми стойкими загрязнениями и неприятными запахами, не прибегая к дорогим химическим средствам?

Марина Жукова, популярный блогер и эксперт по домашнему хозяйству, делится своими проверенными методами, которые помогут вам сделать унитаз сияющим чистотой буквально за копейки.

Домашние средства против дорогих химических препаратов

Когда дело касается чистки сантехники, не обязательно тратить большие деньги на дорогие химические препараты, такие как «Сапог», «Ультра белый» и «Утенок черный». Вы можете приготовить мощное средство для чистки унитаза самостоятельно, используя доступные и недорогие ингредиенты. Вот несколько подробных лайфхаков, которые помогут вам содержать унитаз в идеальной чистоте.

Домашние средства против дорогих химических препаратовДомашние средства против дорогих химических препаратов
Домашние средства против дорогих химических препаратов
Фото: 1MI

Основной ингредиент — шампунь

Для приготовления домашнего средства по чистке унитаза можно использовать обычный шампунь. Средство для головы долго пенится и оставляет приятный аромат. В отличие от жидкого мыла для рук, которое может оставлять мыльный налет и собирать грязь, шампунь прекрасно справляется с задачей и не создает дополнительных проблем.

Добавляем кислоту для лучшего эффекта

Чтобы унитаз блестел как новый, добавьте к шампуню две столовые ложки щавелевой кислоты. Если необходимо отбелить сантехнику, используйте две столовые ложки буры. Эти ингредиенты стоят копейки и продаются в хозяйственных магазинах или через интернет.

— Если у вас внутри унитаза толстый слой известковых отложений, добавьте 50 мл соляной кислоты. Это сделает средство сверхмощным и поможет растворить любые загрязнения, — советует Марина.
Если у вас внутри унитаза толстый слой известковых отложений, добавьте 50 мл соляной кислотыЕсли у вас внутри унитаза толстый слой известковых отложений, добавьте 50 мл соляной кислоты
Если у вас внутри унитаза толстый слой известковых отложений, добавьте 50 мл соляной кислоты
Фото: 1MI

Чистим крышку и внешнюю часть унитаза

Для чистки крышки и внешней части унитаза используйте раствор аспирина.

— Для этого разведите две таблетки аспирина в 500 мл теплой воды, — советует блогер.

Аспирин является отличным средством для удаления загрязнений, не повреждая металл и пластик.

Многоразовые салфетки — незаменимый помощник

Используйте многоразовые салфетки без ворса. Эти салфетки отлично справляются с задачей и помогают быстро и эффективно вытереть поверхности. Они являются выгодным и экологичным вариантом по сравнению с одноразовыми салфетками.

10 ошибок в использовании микрофибровых салфеток, которые делают их бесполезными
Узнать подробнее

Устранение неприятных запахов

Если в туалетной комнате неприятно пахнет, используйте средство для дачного туалета. Насыпьте немного средства внутрь унитаза, закройте крышку и оставьте на час-два. Это поможет быстро и эффективно устранить запахи.

Дезинфекция ершика для унитаза

Для дезинфекции ершика используйте таблетку белизны.

— Кладите таблетку внутрь ершика и заливайте горячей водой. Через 15-20 минут ершик будет чистым и продезинфицированным, — делится блогер.
Удивительные средства: как за 30 минут вернуть ванной ослепительную белизну!
Узнать подробнее
Читайте также:
Чем отмыть жир на кухонных шкафах: 3 эффективных способа10 ошибок в использовании микрофибровых салфеток, которые делают их бесполезнымиНе выбрасываем, а возвращаем жизнь: чистка перьевых подушек в стиральной машине
#Ольга Харина#Квартира#Многоквартирный дом#Дом#Дом и сад#Уборка#Культура чистоты#Туалет#Уборщица
Подпишитесь
Видео. Уфимский политик устроил дебош в самолете
Сегодня, 11:04
Купить права в Башкирии — ₽210000
Сегодня, 12:08
Убитую на Маврикии красотку похоронили в Башкирии
Сегодня, 11:46
«Туз» из полиции крышевал казино в Уфе
Сегодня, 11:01
Башкирию пересадят из автомобилей в автобусы
Сегодня, 10:30
Знаменитую заброшку Уфы доведут до ума
Сегодня, 10:28