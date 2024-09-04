Как избавиться от липких следов наклеек: простые и эффективные методы

Для этого метода вам понадобятся теплая вода, жидкое мыло или средство для мытья посуды, а также губка или мягкая тряпка. Смешайте мыло с теплой водой и нанесите раствор на нужный участок. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, затем аккуратно потрите след. Повторяйте процедуру при необходимости, и липкий след исчезнет.