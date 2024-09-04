Два миллиона розничных клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Об этом пишет rostovgazeta.
Общий объем поступивших в ВТБ портфелей кредитов розничного бизнеса достиг 658 миллиардов рублей. До конца года в банке планируют цессию авто-, ипотечных и потребительских кредитов еще на 110 миллиардов рублей. За время интеграции розничные клиенты банка «Открытие» со сбережениями перевели в ВТБ 842 миллиарда собственных средств — это 78% от общего объема.
По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, активная интеграция розничных клиентов «Открытия» началась несколько месяцев назад и уже почти достигла экватора: на обслуживание в ВТБ перешли больше двух миллионов человек. На сегодня это крупнейший проект подобного масштаба на банковском рынке России. Осенью состоится его финальный этап. В четвертом квартале, заявил Горшков, будет полностью окончен перевод кредитных обязательств всех клиентов, для того чтобы завершить интеграцию в декабре и приступить к объединению с банком РНКБ.