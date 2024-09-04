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Updated Сегодня, 15:42

Два миллиона розничных клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ

Два миллиона розничных клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ

4 сентября 2024, 15:42
Фото: 1MI
В ВТБ уже переданы 85% розничного кредитного портфеля, включая потребительские кредиты, ипотеку и автокредиты. Об этом в рамках ВЭФ-2024 рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Об этом пишет rostovgazeta.

Общий объем поступивших в ВТБ портфелей кредитов розничного бизнеса достиг 658 миллиардов рублей. До конца года в банке планируют цессию авто-, ипотечных и потребительских кредитов еще на 110 миллиардов рублей. За время интеграции розничные клиенты банка «Открытие» со сбережениями перевели в ВТБ 842 миллиарда собственных средств — это 78% от общего объема.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, активная интеграция розничных клиентов «Открытия» началась несколько месяцев назад и уже почти достигла экватора: на обслуживание в ВТБ перешли больше двух миллионов человек. На сегодня это крупнейший проект подобного масштаба на банковском рынке России. Осенью состоится его финальный этап. В четвертом квартале, заявил Горшков, будет полностью окончен перевод кредитных обязательств всех клиентов, для того чтобы завершить интеграцию в декабре и приступить к объединению с банком РНКБ.

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