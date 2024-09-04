Два миллиона розничных клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, активная интеграция розничных клиентов «Открытия» началась несколько месяцев назад и уже почти достигла экватора: на обслуживание в ВТБ перешли больше двух миллионов человек. На сегодня это крупнейший проект подобного масштаба на банковском рынке России. Осенью состоится его финальный этап. В четвертом квартале, заявил Горшков, будет полностью окончен перевод кредитных обязательств всех клиентов, для того чтобы завершить интеграцию в декабре и приступить к объединению с банком РНКБ.