Доставка товаров для жителей Курской и Белгородской областей обойдется в 1 рубль

Posted 4 сентября 2024, 10:20
Published 4 сентября 2024, 10:20
Modified 4 сентября 2024, 10:20
Updated 4 сентября 2024, 10:20
Период сниженной стоимости будет действовать до 2 октября включительно с возможностью его продления. Партнерами этой гуманитарной инициативы также стали «Почта России», компании СДЭК, DPD, 5Post и «Халва Экспресс».
Чтобы получить свои товары с льготной доставкой, пользователям из Курской и Белгородской областей необходимо выбрать нужное объявление и оформить заказ с «Авито Доставкой», направив его в пункт выдачи или постамат одного из партнеров «Авито», которые находятся в этих областях. Когда товар будет готов к получению, его должен забрать тот, кто был указан при оформлении заказа. Для получения товара в пункте выдачи потребуется предъявить паспорт и код, полученный в мобильном приложении, а для постамата потребуется только код.
Кроме того, каждый пользователь «Авито» может принять участие в гуманитарной инициативе #яПомогаю, отправив необходимые товары жителям Курской и Белгородской областей за символическую сумму от 1 до 10 рублей. Чтобы участвовать в акции, необходимо добавить в свои объявления хештег #яПомогаю, что позволит автоматически включить предложения в специальную подборку, а также установить цену на товары в диапазоне от 1 до 10 рублей. Участие в акции возможно только при подключении «Авито Доставки». Доставка возможна из любых регионов России.
Пользователи сервиса, которые участвуют в акции #яПомогаю, могут получить вознаграждение в виде бонусов за размещение и продвижение своих товаров, а также комиссии от продаж. Для этого им нужно отправить письмо на адрес [email protected], указав номер заказа, оформленного в благотворительных целях.
В настоящее время на платформе доступно более 3 тыс. объявлений с товарами по символическим ценам и с хештегом #яПомогаю. В ассортимент входят необходимые вещи, новые гигиенические средства, одежда и обувь для детей и взрослых, а также множество других позиций.
Ранее Российский Красный Крест (РКК) стал ключевым партнером гуманитарной акции платформы под названием #яПомогаю. Начиная с 9 августа 2024 года волонтеры и сотрудники этой организации принимают заявки от людей, пострадавших в результате различных обстоятельств, и имеют возможность воспользоваться услугой «Авито Доставка» всего за 1 рубль. Кроме того, онлайн-платформа «Авито» совместно с порталом «Госуслуги» запустила новый сервис, который предоставляет жителям Курской области возможность получить информацию о бесплатном жилье и 1,5 миллиона рабочих мест с возможностью проживания.