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Башкирия придумала новый бренд

Башкирия придумала новый бренд

4 сентября 2024, 15:32
Фото: pxhere.com
Что под ним будут продавать — рассказали в правительстве региона.

Власти Башкирии частной компании выделили без торгов 711 га земли. Участок получит ООО «Титан» — использовать землю предприятие будет под выращивание облепихи. Около 4,4 га участка займёт крупная теплица, остальную часть засеят и оставят под открытым небом.

Инвестировать в проект потребуется более ₽913 млн. Реализовывать же его будут до 2039 года. Правительство региона сообщило, что продукцию будут продавать под брендом «Башкирская ягода».

Хабиров подарил земли челябинскому предприятию
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Ранее глава региона Радий Хабиров отдал 25,8 га земли Уральскому пружинному заводу под литейное производство. Сам участок при этом оценивается в более чем ₽5,6 млн.

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