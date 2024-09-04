Башкирия придумала новый бренд

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Власти Башкирии частной компании выделили без торгов 711 га земли. Участок получит ООО «Титан» — использовать землю предприятие будет под выращивание облепихи. Около 4,4 га участка займёт крупная теплица, остальную часть засеят и оставят под открытым небом.
Инвестировать в проект потребуется более ₽913 млн. Реализовывать же его будут до 2039 года. Правительство региона сообщило, что продукцию будут продавать под брендом «Башкирская ягода».
Ранее глава региона Радий Хабиров отдал 25,8 га земли Уральскому пружинному заводу под литейное производство. Сам участок при этом оценивается в более чем ₽5,6 млн.