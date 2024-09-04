7 вещей в доме, которые можно очистить с помощью кукурузного крахмала

Кухня — это самое активное помещение в любом доме, где ежедневно готовятся блюда, из-за которых возникают жирные пятна на различных поверхностях, особенно на шкафчиках рядом с плитой. Чтобы эффективно и безопасно избавиться от этих неприятных загрязнений, можно приготовить простое домашнее средство из крахмала и уксуса.