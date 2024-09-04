7 вещей в доме, которые можно очистить с помощью кукурузного крахмала

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Часто мы не осознаем всего многообразия применений обыденных продуктов, которые хранятся у нас на кухне. Кукурузный крахмал является ярким примером такого универсального средства. Благодаря своим особым характеристикам, он может стать незаменимым помощником в повседневной домашней уборке.
— Кукурузный крахмал — это универсальный помощник который может справиться с самыми различными задачами по дому. Он отлично впитывает масла, что делает его незаменимым средством для удаления восковых пятен с ковров, — отмечает профессиональный уборщик Джилл Коч.
Как именно кукурузный крахмал может облегчить вашу жизнь рассказали в издании «Homes and Gardens».
Для удаления жирных пятен с кожаной обуви просто посыпьте их крахмалом и оставьте на 20 минут. Затем аккуратно смахните крахмал мягкой щеткой и протрите обувь чистой тряпкой. Этот способ эффективен, так как крахмал абсорбирует жир, не оставляя после себя следов.
Также крахмал поможет вам справиться с влажностью и неприятными запахами обуви. Просто насыпьте его немного внутрь туфель и оставьте на ночь. Утром достаточно будет встряхнуть обувь, она станет сухой и свежей.
Кухня — это самое активное помещение в любом доме, где ежедневно готовятся блюда, из-за которых возникают жирные пятна на различных поверхностях, особенно на шкафчиках рядом с плитой. Чтобы эффективно и безопасно избавиться от этих неприятных загрязнений, можно приготовить простое домашнее средство из крахмала и уксуса.
Для этого смешайте равные части этих двух средств, затем подогрейте полученную смесь до теплого состояния. Нанесите этот раствор на загрязненные участки и оставьте его действовать в течение 10–15 минут. После этого протрите обработанные поверхности мягкой сухой тканью или губкой.
Для полировки столовых приборов и поверхностей из нержавеющей стали используйте смесь кукурузного крахмала и воды. Нанесите её влажной тряпкой и аккуратно втирайте круговыми движениями, а потом отполируйте сухой салфеткой из микрофибры.
Крахмал впитывает воду и грязь, а лёгкий абразив позволяет убрать незначительные царапины и придаёт блеск. Этот способ также эффективен для материалов из нержавеющей стали на столешницах и мебели.
По словам Уилла Коттера, главного операционного директора компании FreshSpace Cleaning, крахмал применяется для удаления восковых пятен с ковров.
Для начала следует аккуратно удалить видимые кусочки воска с помощью тупого ножа. Затем на место с пятном равномерно посыпать кукурузный крахмал и оставить его на 15–20 минут. После этого воспользуйтесь пылесосом.
— Мелкие частицы крахмала хорошо сцепляются с частицами воска, облегчая его извлечение из волокон ковра. При этом крахмал эффективно впитывает масляные компоненты воска, не оставляя после себя пятен, — говорит Уилл.
Крахмалом можно помыть окна и зеркала без разводов. Для этого приготовьте раствор из одной столовой ложки кукурузного крахмала, четверти стакана уксуса и двух стаканов теплой воды. Распылите его на стекло и протрите безворсовой тканью. Крахмал действует как мягкий абразив, убирая грязь и не повреждая поверхность.
Удаление жирных пятен с одежды или мебели может быть довольно сложной задачей, но использование крахмала может упростить задачу. Посыпьте им пятно и оставьте на час, а затем смахните остатки перед стиркой.
То же самое можно проделать и с обивкой дивана. Нанесите крахмал на проблемное место примерно на 10 минут, а потом просто сметите порошок мягкой щеткой.
Засаленные салоны автомобилей являются обычным явлением почти для всех клининговых служб. Особенно сложно бывает справиться с жирными пятнами на кожаных сиденьях, на которых могут оставаться следы пищи.
Для удаления жирных пятен с кожаных сидений авто сначала аккуратно посыпьте их кукурузным крахмалом, равномерно распределив его по всей поверхности пятна, и оставьте на 15–20 минут. После указанного времени тщательно удалите крахмал с помощью пылесоса.
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