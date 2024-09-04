5 причин не сушить белье на улице и что советуют эксперты стирки

Ультрафиолетовые лучи разрушают пигменты, которые придают тканям их цвет. Этот процесс ускоряется при высоких температурах и влажности, которые часто сопутствуют солнечной погоде. Яркие и темные цвета особенно уязвимы к выцветанию, в то время как светлые цвета могут потерять свою яркость и стать более блеклыми.