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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

5 причин не сушить белье на улице — советуют профессионалы по стирке

5 причин не сушить белье на улице и что советуют эксперты стирки

4 сентября 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
5 причин не сушить белье на улице — советуют профессионалы по стирке
Вы любите свежий запах белья, высушенного на улице? Многие предпочитают этот способ, считая его экологичным и экономным. Однако, это может быть вредно и даже опасно по ряду многих причин.

Сушка белья на улице кажется отличной идеей. Но прежде чем снова повесить белье на веревку во дворе, стоит обратить внимание на некоторые факторы.

Эксперты издания Homes and Gardens выделили пять главных причин, по которым лучше отказаться от этого метода. Эти советы помогут вам избежать неприятных сюрпризов и сохранить свою одежду.

Погодные условия

На первый взгляд, кажется, что солнечный день — идеальное время для сушки белья на улице. Но погода может быть коварной. Летний дождь или внезапный ветер могут испачкать свежее белье.

— Наиболее распространенные проблемы могут принести погодные условия: дождь и ветер способны снова занести грязь и пыль на свежевыстиранную одежду, такие вещи уже нельзя надевать на себя, их нужно заново стирать, — рассказывает Кен Доти, эксперт по уборке The Maids.

Пыльца

Даже если вы следуете всем рекомендациям по стирке для аллергиков, используя гипоаллергенные моющие средства и регулярно очищая стиральную машину, сушка на улице может свести все усилия на нет. Весной и летом пыльца может попасть на одежду, вызывая аллергические реакции или оставляя пятна.

— Летом и весной пыльца может попасть на одежду, вызывая аллергию и оставляя пятна, — продолжает Кен Доти.
ПыльцаПыльца
Пыльца
Фото: Изображение Midjourney

Влажность замедляет сушку

Одним из главных преимуществ сушильной машины является функция «быстрой сушки», которая минимизирует риск появления неприятных запахов и плесени. На улице же влажность может быть непредсказуема.

— В идеальных условиях вещи должны высохнуть в течение двух-шести часов. Если вы чувствуете затхлый запах, значит в одежде размножаются бактерии, плесень и грибок, — рассказывает Триш Дуарте, профессиональный уборщик и глава франчайзингового агентства MaidPro Temecula and Murrieta.

Солнечные лучи

Ультрафиолетовые лучи разрушают пигменты, которые придают тканям их цвет. Этот процесс ускоряется при высоких температурах и влажности, которые часто сопутствуют солнечной погоде. Яркие и темные цвета особенно уязвимы к выцветанию, в то время как светлые цвета могут потерять свою яркость и стать более блеклыми.

Солнечные лучиСолнечные лучи
Солнечные лучи
Фото: Изображение Midjourney

Насекомые

Не только вам, но и насекомым нравится свежевыстиранное белье, поскольку оно источает приятный аромат и привлекает яркими цветами.

— Насекомые могут повредить одежду, оставляя в ней повреждения или пятна. Это уже не говоря о том, что муха, которая сидит у вас на футболке, до этого сидела в менее приятном месте, — комментирует Триш Дуарте.

Альтернативы сушке на улице

Если вы решили отказаться от сушки белья на улице, есть несколько альтернатив, которые могут помочь вам сушить белье в помещении, помимо сушильной машины.

— Вы можете использовать сушильную стойку, вешалки или электрическую сушилку для белья. Главное, чтобы все это было в помещении, — напоминает Кен Доти.
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