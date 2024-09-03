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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Зима наступает в Башкирии в сентябре

Зима наступает в Башкирии в сентябре

3 сентября 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
Спасатели распространили штормовое предупреждение на основе прогноза погоды в Башкирии на среду, 4 сентября, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Синоптики прогнозируют в Башкирии наступление зимы уже в сентябре. Так, в их краткосрочном прогнозе на среду, 4 сентября, указано понижение температуры воздуха в Башкирии до минусовых значений. По прогнозу погоды на завтра ожидается ниже 0°. Не исключается, что температура воздуха и почвы в регионе опустится до -2°С. Уточняется, что слабые заморозки придут в ночь на 5 сентября и 6 сентября, то есть подготовиться к похолоданию стоит уже в среду, 4 сентября.

В связи с этим спасатели регионального комитета по ЧС распространили штормовое предупреждение. Слабые заморозки должны принять в учет как водители транспорта из-за угрозы обледенения дорог, так и представители сферы сельского хозяйства из-за необходимости спасти урожай от понижения температур.

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