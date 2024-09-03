В Уфе ребёнок застрял в горящей квартире

Инцидент случился в одном из домов по улице Александра Невского. Школьник находился в квартире на первом этаже один, когда в ванной комнате внезапно начала искриться розетка — в неё была подключена стиральная машина. Мальчик сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал обо всём диспетчеру. Пока до жилища добирались спасатели, служба оставалась на связи с ребёнком.