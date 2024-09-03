В Уфе ребёнок застрял в горящей квартире

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Инцидент случился в одном из домов по улице Александра Невского. Школьник находился в квартире на первом этаже один, когда в ванной комнате внезапно начала искриться розетка — в неё была подключена стиральная машина. Мальчик сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал обо всём диспетчеру. Пока до жилища добирались спасатели, служба оставалась на связи с ребёнком.
Как выяснилось, покинуть дом у мальчика никак не выходило — у входной двери не открывался верхний замок, а на окнах были установлены решётки. Подросток ушёл в самую дальнюю комнату и дышал через окно, пока дым наполнял квартиру.
В конце концов, прибывшим на место огнеборцам удалось попасть в квартиру через дверь и ликвидировать пожар, а также спасти ребёнка.
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