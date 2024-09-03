В Турции завершились поиски пропавшей россиянки

Ведь тогда получится, что еще одна россиянка стала жертвой произвола турецкой преступности, а это — огромный удар по курортному престижу. В этом году в Анталье уже погибла российская туристка Надежда Ярыгина. Правда, тогда судмедэкспертиза не подтвердила предположение о насильственной смерти россиянки. Впрочем, в это мало, кто поверил. Как будет в этот раз — покажет время.