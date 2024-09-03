В Турции завершились поиски пропавшей россиянки

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21 августа москвичка Наталья Сомова должна была отметить день рождения в кругу близких, поскольку к этому времени планировала вернуться из отпуска. Родные забили тревогу, когда она вдруг не вышла на связь.
На Наталью это не походило, ведь все дни, что она пробыла на турецком курорте, женщина активно посещала экскурсии и щедро делилась с близкими людьми снимками. И вдруг — тишина.
Последний раз ее видели ранним утром в субботу, 17 августа, выходящей из отеля. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, что Наталья отправилась в сторону Карийской тропы, пишет ИА RuNews24.ru.
Да и сама она накануне в одном из последних сообщений родным упоминала об этом. Она планировала пройти через водный перевал и на морском трамвайчике вернуться обратно. Это было своеобразное прощание с гостеприимной турецкой землей — через пару дней ей предстояло вернуться в Россию. Увы, не случилось…
Полномасштабные поиски, организованные после того, как родственники обратились за помощью к местным правоохранителям, охватили почти 11-километровую зону. В них участвовали не только спасатели и полицейские, но и многочисленные волонтеры.
Были задействованы служебно-розыскные собаки и даже дроны. Шаг за шагом прочесывалась территория, поисковики осматривали самые труднодоступные места — пещеры, скалы и обрывы. Ничего. Наталья словно растворилась в воздухе.
И вот зацепка — чек из магазина, последние цифры на котором совпадали с номером банковской карты Сомовой. Он был найден в районе Турунчи. Здесь же специалисты зафиксировали последний сигнал ее мобильного телефона, но самой Натальи нигде не было.
Поиски продолжались две недели: были еще раз тщательнейшим образом осмотрены склоны и обрывы. И вот радостное известие: найден телефон, похожий на мобильник Натальи! Однако эйфория сменилась ужасом.
Тело россиянки обнаружил дрон — оно лежало под обрывом, ведущим к морю. Причем со стороны дороги к погибшей подобраться было практически невозможно. Поисковики приняли решение зайти со стороны моря.
Правоохранители возлагают большие надежды на судмедэкспертизу, которая должна установить истинную причину смерти. Если произошел несчастный случай — это одно, если Наталье Сомовой «помогли» оказаться там, где ее нашли, — совсем другое.
Ведь тогда получится, что еще одна россиянка стала жертвой произвола турецкой преступности, а это — огромный удар по курортному престижу. В этом году в Анталье уже погибла российская туристка Надежда Ярыгина. Правда, тогда судмедэкспертиза не подтвердила предположение о насильственной смерти россиянки. Впрочем, в это мало, кто поверил. Как будет в этот раз — покажет время.
Многие пользователи Сети, внимательно следившие за поисково-спасательной операцией, сопереживали Наталье и ее семье. При этом задавались вопросом, почему она оказалась в Турции одна?