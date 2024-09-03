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В музее спокойно отреагировали на испорченный ребенком древний экспонат

В музее спокойно отреагировали на испорченный ребенком древний экспонат

3 сентября 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Посетившая музей с древними артефактами семья не уследила за своим четырехлетним сыном, и тот случайно разбил кувшин возрастом более 3,5 тысячи лет.

Как пишет newkhakasiya.online, артефакт, который в древности использовали для хранения вина и оливкового масла, стоял у входа в музей и не был никак защищен. Вероятно, мальчику стало интересно, что находится внутри сосуда, и он попытался его наклонить, но не удержал.

Испуганный отец спросил у охранника, является ли сосуд только копией артефакта, но выяснилось, что это подлинник.

Сотрудники музея отнеслись к произошедшему с пониманием. По словам директора музея, подобные кувшины часто находят уже поврежденными или неполными. Он призвал родителей не бояться последствий и вернуться на экскурсию. Поврежденный артефакт будет восстановлен и возвращен на место. Музей продолжит выставлять редкие экспонаты без защитных барьеров, несмотря на инцидент.

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