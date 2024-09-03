В музее спокойно отреагировали на испорченный ребенком древний экспонат

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Как пишет newkhakasiya.online, артефакт, который в древности использовали для хранения вина и оливкового масла, стоял у входа в музей и не был никак защищен. Вероятно, мальчику стало интересно, что находится внутри сосуда, и он попытался его наклонить, но не удержал.
Испуганный отец спросил у охранника, является ли сосуд только копией артефакта, но выяснилось, что это подлинник.
Сотрудники музея отнеслись к произошедшему с пониманием. По словам директора музея, подобные кувшины часто находят уже поврежденными или неполными. Он призвал родителей не бояться последствий и вернуться на экскурсию. Поврежденный артефакт будет восстановлен и возвращен на место. Музей продолжит выставлять редкие экспонаты без защитных барьеров, несмотря на инцидент.