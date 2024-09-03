В музее спокойно отреагировали на испорченный ребенком древний экспонат

Как пишет newkhakasiya.online, артефакт, который в древности использовали для хранения вина и оливкового масла, стоял у входа в музей и не был никак защищен. Вероятно, мальчику стало интересно, что находится внутри сосуда, и он попытался его наклонить, но не удержал.