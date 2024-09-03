Уфимскую больницу превратили в салон красоты

Парикмахерскую для юных пациентов и их мам открыли на базе детской клинической больнице № 17. Ее именуют комнатой красоты матери и ребенка. Специально для детей в мини-салоне поставили кресло-машинку, а также смонтировали телевизор, где будут показывать мультфильмы. Проект является волонтерским. О том, все ли услуги для детей и мамочек будут бесплатными, в посте не уточняется.