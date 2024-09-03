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Posted 3 сентября 2024, 05:05

Published 3 сентября 2024, 05:05

Modified 3 сентября 2024, 05:05

Updated 3 сентября 2024, 05:05

Уфимскую больницу превратили в салон красоты

3 сентября 2024, 05:05
Сюжет
Дети
Пациентки и их дети могут переквалифицироваться в клиентов мастеров ножниц и бигуди, сообщил глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов.

Начальник управы Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов рассказал об учреждении сферы красоты на базе учреждения объекта здравоохранения в понедельник, 2 сентября, в своем аккаунте в социальных сетях. По словам Хамитова, подобная практика для Уфы не нова: это второй проект синергии бизнеса и государства. Первый успешно себя рекомендовал на базе региональной профильной больницы.

Парикмахерскую для юных пациентов и их мам открыли на базе детской клинической больнице № 17. Ее именуют комнатой красоты матери и ребенка. Специально для детей в мини-салоне поставили кресло-машинку, а также смонтировали телевизор, где будут показывать мультфильмы. Проект является волонтерским. О том, все ли услуги для детей и мамочек будут бесплатными, в посте не уточняется.

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