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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:07

Уфимским стрелком оказался судья Верховного суда Башкирии

Уфимским стрелком оказался судья Верховного суда Башкирии

3 сентября 2024, 08:04
Служитель Фемиды применил официально зарегистрированное оружие для пресечения драки из-за школьного букета, сообщил Mkset осведомленный источник.

Интересными деталями начало обрастать практически анекдотическое происшествие в Уфе. Напомним, в микрорайоне «Кузнецовский Затон» накануне школьных линеек мужчину скотчем примотали к фонарному столбу. Версии очевидцев о причине потасовки различаются. Одни говорят, что так кончилась дружеская пьянка. Другие утверждают, что примотанный к «позорному столбу» мужчина рвал на клумбе цветы для букета на школьную линейку. Так или иначе, вся история тогда завершилось выстрелом в воздух. Один из участников происшествия применил травматический пистолет. И вот, кем он оказался.

— Мужчина с пистолетом в конце видео, который стреляет в воздух — это судья Верховного суда Республики Башкортостан Азамат Каримов. Уже известно, что он воспользовался законно оформленным на него травматическим пистолетом, чтобы пресечь драку, — рассказал Mkset осведомленный источник.

Известно, что Азамат Каримов входит в состав судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан. Он служит в ВС РБ с 2012 года, стаж работы в судебной системе — более 15 лет.

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