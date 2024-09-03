Уфимским стрелком оказался судья Верховного суда Башкирии

Интересными деталями начало обрастать практически анекдотическое происшествие в Уфе. Напомним, в микрорайоне «Кузнецовский Затон» накануне школьных линеек мужчину скотчем примотали к фонарному столбу. Версии очевидцев о причине потасовки различаются. Одни говорят, что так кончилась дружеская пьянка. Другие утверждают, что примотанный к «позорному столбу» мужчина рвал на клумбе цветы для букета на школьную линейку. Так или иначе, вся история тогда завершилось выстрелом в воздух. Один из участников происшествия применил травматический пистолет. И вот, кем он оказался.



— Мужчина с пистолетом в конце видео, который стреляет в воздух — это судья Верховного суда Республики Башкортостан Азамат Каримов. Уже известно, что он воспользовался законно оформленным на него травматическим пистолетом, чтобы пресечь драку, — рассказал Mkset осведомленный источник.



Известно, что Азамат Каримов входит в состав судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан. Он служит в ВС РБ с 2012 года, стаж работы в судебной системе — более 15 лет.