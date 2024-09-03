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Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Уфимец явился в полицейский участок в марихуаной в кармане

«Тупанул я откровенно»: уфимец пришёл в участок с наркотиками

3 сентября 2024, 16:16
Фото: Владимир Севастьянов / Telegram

Уфимец явился в полицейский участок в марихуаной в кармане

Своим поступком горожанин удивил всех сотрудников отделения.

В Уфе 42-летний мужчина пришёл в административное здание ДПС с запрещёнными веществами. Об этом сообщил начальник ГАИ региона Владимир Севастьянов.

Свёрток с марихуаной горожанин, судя по всему, забыл вытащить перед походом. В само отделение же он явился за разрешением на выдачу автомобилю. Всего за день до случившегося любителя «лёгких наркотиков» поймали пьяным за рулём.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина даёт полицейскому себя осмотреть, однако в какой-то момент правоохранитель находит у посетителя странный свёрток. Мужчина тут же в панике собирает вещи и пытается скрыться, однако тут же подоспевает толпа полицейских, которая заводит забывчивого уфимца обратно.

У задержанного в итоге нашли 1 грамм наркотика. На мужчину составили протокол.

— «Мари» пакет грамм там, ребят <…> Тупанул откровенно, тупанул, — объяснился мужчина перед стражами порядка, пытаясь отдышаться.
Видео: Владимир Севастьянов / Telegram
Закладчик избил полицию в Уфе
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Ранее в Уфе закладчик дважды избил полицейского, решившего проверить его на наркотики.

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