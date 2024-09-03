Скандал с букетами на линейку разгорелся в Башкирии

В Бирске разгорается скандал с поборами с родителей школьников. Так, Эльвира Зарипова утверждает, что с родителей учеников собирали деньги на букеты. И на букеты даже не любимым учителям, а каким-то неведомым «сотрудникам администрации». Женщина гневно сообщила об этом на странице в «ВКонтакте» под постом министра регионального образования и науки Ильдара Мавлетбердина.



Женщина добавила, что родители и так немало тратят на подготовку детей к школе: надо купить и форму, и канцелярские товары. А еще и цветами неизвестных гостей обеспечивать — ну, извините, мы не миллионеры.