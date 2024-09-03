mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Скандал с букетами на линейку разгорелся в Башкирии

Скандал с букетами на линейку разгорелся в Башкирии

3 сентября 2024, 06:27
Оставленный к посту чиновника гневный комментарий послужил поводом для проверки, указано на странице министра науки РБ Ильдара Мавлетбердина.

В Бирске разгорается скандал с поборами с родителей школьников. Так, Эльвира Зарипова утверждает, что с родителей учеников собирали деньги на букеты. И на букеты даже не любимым учителям, а каким-то неведомым «сотрудникам администрации». Женщина гневно сообщила об этом на странице в «ВКонтакте» под постом министра регионального образования и науки Ильдара Мавлетбердина.

Женщина добавила, что родители и так немало тратят на подготовку детей к школе: надо купить и форму, и канцелярские товары. А еще и цветами неизвестных гостей обеспечивать — ну, извините, мы не миллионеры.

На сообщение Эльвиры из Бирска отреагировала представитель Минобра Башкирии Анастасия Пожалова. Она указала, что сообщение о поборах на цветы с родителей станет поводом для внутреннего разбирательства.

Цены на букеты взлетели в Уфе перед 1 сентября
Узнать подробнее

Ранее Mkset писал о том, что накануне Дня знаний ценники на цветы выросли.

Читайте также:
Города-призраки появляются в БашкирииШакшинский мост закрывают в УфеПосёлок-призрак станет частью Уфы
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Россия#Украина#Образование#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Школа#Москва#Скандал#Ученики#Салават#Нефтекамск#Белорецк#ВКонтакте#Туймазы#Бирск#Татарстан#Администрация#Родители#Цветы#День знаний#Министр#Учителя#Поборы#Курск#Курская область#Разбирательство
Подпишитесь
Уфимским стрелком оказался судья Верховного суда Башкирии
Сегодня, 08:04
Хабиров поручил Мавлиеву 500-летие Уфы
Сегодня, 09:36
Школы дроноводов открыли в Башкирии
Сегодня, 08:18
Преступление превратили в бизнес в Башкирии
Сегодня, 09:19
Лунное затмение увидит Уфа
Сегодня, 09:06
Уфимец покусал полицейских в магазине
Сегодня, 08:31