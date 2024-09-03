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Школьница выпрыгнула из автобуса на ходу в Башкирии

Школьница выпрыгнула из автобуса на ходу в Башкирии

3 сентября 2024, 08:07
Фото: Соцсети
В Нефтекамске, 3 сентября, 17-летняя лицеистка получила тяжелые травмы, сообщают очевидцы случившегося.

Школьница, пропустив свою остановку, решила воспользоваться кнопкой аварийного открытия дверей и выпрыгнула на улицу прямо из движущегося автобуса. Этот рискованный шаг привел к серьезным последствиям.

По словам водителя автобуса, она ничего не заметила до тех пор, пока не услышала шум в салоне. После этого женщина остановила транспортное средство, однако никто из пассажиров не сообщил ей о случившемся.

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Как известно, девушку госпитализировали в нейрохирургическое отделение с тяжкими телесными повреждениями.

Напомним, в Уфе произошёл пожар в автобусе. Возгорание случилось на улице Авроры рядом с остановкой общественного транспорта «Президент-отель».

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