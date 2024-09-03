Школьница выпрыгнула из автобуса на ходу в Башкирии

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Школьница, пропустив свою остановку, решила воспользоваться кнопкой аварийного открытия дверей и выпрыгнула на улицу прямо из движущегося автобуса. Этот рискованный шаг привел к серьезным последствиям.
По словам водителя автобуса, она ничего не заметила до тех пор, пока не услышала шум в салоне. После этого женщина остановила транспортное средство, однако никто из пассажиров не сообщил ей о случившемся.
Как известно, девушку госпитализировали в нейрохирургическое отделение с тяжкими телесными повреждениями.
Напомним, в Уфе произошёл пожар в автобусе. Возгорание случилось на улице Авроры рядом с остановкой общественного транспорта «Президент-отель».