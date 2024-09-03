Российская пенсионерка отдала мошенникам свыше девяти миллионов рублей

Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, пожилая женщина сама вынесла деньги из дома и передала их курьерам, которые ждали на улице.



В ведомстве уточнили, что в своем заявлении в полиции пенсионерка рассказала, что весь август ей звонил неизвестный и просил о помощи в поимке мошенников. После месяца неоднократных разговоров женщина поверила собеседнику и вынесла деньги, которые отдала курьерам, пишет 360ru.