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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Российская пенсионерка отдала мошенникам свыше девяти миллионов рублей

3 сентября 2024, 05:06
Месяц понадобился телефонным мошенникам, чтобы «обработать» 84-летнюю пенсионерку из Санкт-Петербурга и забрать все ее накопления в размере 9,2 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, пожилая женщина сама вынесла деньги из дома и передала их курьерам, которые ждали на улице.

В ведомстве уточнили, что в своем заявлении в полиции пенсионерка рассказала, что весь август ей звонил неизвестный и просил о помощи в поимке мошенников. После месяца неоднократных разговоров женщина поверила собеседнику и вынесла деньги, которые отдала курьерам, пишет 360ru.

По заявлению пенсионерки полиция завела уголовное дело о мошенничестве. Сейчас обманувших пожилую петербурженку разыскивают криминалисты.

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