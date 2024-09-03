РЭО и Роскачество реализуют проект «Зеленый офис»

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:54
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что стандарт был разработан два года назад, его внедрение поможет бизнесу уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и сохранить природные ресурсы, которые использует офис, передает rostovgazeta.ru.
Документ описывает технические требования к зеленому офису, методы мотивации сотрудников для внедрения экологической политики компании. В него также включены рекомендации по повышению энергоэффективности рабочих мест и другие важные аспекты.
Роскачество уже начало принимать заявки на сертификацию, и вскоре станут известны первые организации, успешно получившие новый для России сертификат.