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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:54

РЭО и Роскачество реализуют проект «Зеленый офис»

РЭО и Роскачество реализуют проект «Зеленый офис»

3 сентября 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney
Роскачество и Российский экологический оператор (РЭО) запускают проект добровольной сертификации «Зеленый офис», и это первая подобная инициатива в стране. В рамках нее организации могут создать экологически эффективный офис, соответствующий стандарту РЭО.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что стандарт был разработан два года назад, его внедрение поможет бизнесу уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и сохранить природные ресурсы, которые использует офис, передает rostovgazeta.ru.

Документ описывает технические требования к зеленому офису, методы мотивации сотрудников для внедрения экологической политики компании. В него также включены рекомендации по повышению энергоэффективности рабочих мест и другие важные аспекты.

Роскачество уже начало принимать заявки на сертификацию, и вскоре станут известны первые организации, успешно получившие новый для России сертификат.

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