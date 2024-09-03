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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:37

Путин зовёт в гости в Уфу

Путин зовёт в гости в Уфу

3 сентября 2024, 11:27
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин озвучил приглашение во время рабочего визита в Монголию во вторник, 3 сентября.

Президент России Владимир Путин пригласил монгольскую делегацию принять участие в форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет в Уфе в октябре.

— Мы с нетерпением ожидаем монгольскую делегацию на международном форуме «Россия — спортивная держава», который запланирован на октябрь в Уфе, — отметил Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Путин также подчеркнул, что атлеты из Монголии уже принимали участие в крупных международных соревнованиях, проходивших в России, среди которых Игры БРИКС, «Дети Азии» и Игры будущего.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» традиционно проводится в различных городах нашей огромной страны. В 2024 году его местом проведения станет столица Республики Башкортостан — город Уфа. В 2023 году форум принимала Пермь. Обычно глава государства принимает участие в протокольных сессиях спортивного праздника.

Заметим, что к спортивному событию мирового уровня Уфа уже готова. Так, в канун Дня города состоялось открытие Дворца Борьбы. Это стало одним из центральных мероприятий серии торжеств. Как известно, Дворец борьбы обошелся властям в ₽5 млрд.

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