Путин зовёт в гости в Уфу

Путин также подчеркнул, что атлеты из Монголии уже принимали участие в крупных международных соревнованиях, проходивших в России, среди которых Игры БРИКС, «Дети Азии» и Игры будущего.



Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» традиционно проводится в различных городах нашей огромной страны. В 2024 году его местом проведения станет столица Республики Башкортостан — город Уфа. В 2023 году форум принимала Пермь. Обычно глава государства принимает участие в протокольных сессиях спортивного праздника.



Заметим, что к спортивному событию мирового уровня Уфа уже готова. Так, в канун Дня города состоялось открытие Дворца Борьбы. Это стало одним из центральных мероприятий серии торжеств. Как известно, Дворец борьбы обошелся властям в ₽5 млрд.