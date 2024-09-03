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Posted 3 сентября 2024, 13:46

Published 3 сентября 2024, 13:46

Modified 3 сентября 2024, 18:09

Updated 3 сентября 2024, 18:09

Погода сентября в Башкирии удивит

Погода сентября в Башкирии удивит

3 сентября 2024, 13:46
Фото: 1MI.
Каким будет бабье лето в Уфе и Башкирии и когда вернутся дожди — рассказали синоптики

По информации портала «Яндекс Погода» в сентябре жителей Башкирии ждут всего три ясных дня. Остальной месяц будет стоять пасмурная погода или с переменной облачностью. За сентябрь в регионе выпадет 62 мм осадков, что составляет 9% от годовой нормы дождей.

Дневная температура воздуха большую часть месяца будет держаться в пределах +18°C… +12°C. В последнюю неделю похолодает уже до +8°C… +10°C.

«Гисметео» ожидает, что в Уфе в сентябре будет чуть теплее, чем в остальной Башкирии. Примерно до 17 сентября столбик термометра в светлое время суток будет на отметке не ниже +19°C. После температура воздуха начнёт снижаться и к концу месяца составит +14°C.

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Ранее Mkset делился советами для садоводов, которые помогут огороду прожить до следующего лета.

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