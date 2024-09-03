Погода сентября в Башкирии удивит

Posted 3 сентября 2024, 13:46
Published 3 сентября 2024, 13:46
Modified 3 сентября 2024, 18:09
Updated 3 сентября 2024, 18:09
По информации портала «Яндекс Погода» в сентябре жителей Башкирии ждут всего три ясных дня. Остальной месяц будет стоять пасмурная погода или с переменной облачностью. За сентябрь в регионе выпадет 62 мм осадков, что составляет 9% от годовой нормы дождей.
Дневная температура воздуха большую часть месяца будет держаться в пределах +18°C… +12°C. В последнюю неделю похолодает уже до +8°C… +10°C.
«Гисметео» ожидает, что в Уфе в сентябре будет чуть теплее, чем в остальной Башкирии. Примерно до 17 сентября столбик термометра в светлое время суток будет на отметке не ниже +19°C. После температура воздуха начнёт снижаться и к концу месяца составит +14°C.