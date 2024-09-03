Нутрициолог Башкирова назвала продукты, ускоряющие старение

«Говоря о маслах, невозможно пройти мимо трансжиров, то есть растительных масел, в которых изменена структура молекулы, в результате чего у масла меняются физические свойства. Для того, чтобы уберечь себя от таких последствий трансжиров, как нарушение функций мембран наших клеток, увеличение холестерина, ожирение и других проблем, избегайте этикеток со следующими ингредиентами: маргарин, растительный жир, кулинарный жир, гидрогенизированный жир, фритюрный жир», — добавила эксперт.