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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Ковидная статистика взлетела в Башкирии

Ковидная статистика взлетела в Башкирии

3 сентября 2024, 10:58
Фото: оперативное совещание Правительства РБ
В регионе только за последние сутки зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании Правительства во вторник, 3 сентября.

Ситуация с коронавирусом в Башкирии продолжает оставаться под контролем, однако новые случаи заболевания вызывают беспокойство. Точнее, их динамика.

По данным министра здравоохранения Республики Айрата Рахматуллина, на стационарном лечении сейчас находятся 123 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, а амбулаторно лечатся 1 099 инфицированных. В инфекционных госпиталях для лечения коронавируса развернуто 165 коек, а коэффициент распространения инфекции составляет 1,26 на 100 000 населения.

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Елена Рожкова из Центра гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан отметила, что обычно осенние сезоны заболеваемости начинаются с возвращением детей в школы и детские сады.

— Дети приезжают из различных регионов страны и могут обмениваться штаммами вирусов, — пояснила она.

Это приводит к повышению заболеваемости не только COVID-19, но и сезонными ОРВИ.

На протяжении 2024 года в регионе преобладает штамм омикрон, который характеризуется легким течением болезни и высокой передачей от человека к человеку.

— Больные дети не должны посещать образовательные учреждения, а взрослые должны соблюдать гигиенические меры, такие как мытье рук, — добавила Рожкова.

Тем не менее, она предположила, что жесткие ограничительные меры больше не будут введены, как это было ранее. Большинство людей уже либо переболели, либо получили необходимое количество прививок и имеют антитела.

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