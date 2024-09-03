Ковидная статистика взлетела в Башкирии

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Ситуация с коронавирусом в Башкирии продолжает оставаться под контролем, однако новые случаи заболевания вызывают беспокойство. Точнее, их динамика.
По данным министра здравоохранения Республики Айрата Рахматуллина, на стационарном лечении сейчас находятся 123 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, а амбулаторно лечатся 1 099 инфицированных. В инфекционных госпиталях для лечения коронавируса развернуто 165 коек, а коэффициент распространения инфекции составляет 1,26 на 100 000 населения.
Елена Рожкова из Центра гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан отметила, что обычно осенние сезоны заболеваемости начинаются с возвращением детей в школы и детские сады.
— Дети приезжают из различных регионов страны и могут обмениваться штаммами вирусов, — пояснила она.
Это приводит к повышению заболеваемости не только COVID-19, но и сезонными ОРВИ.
На протяжении 2024 года в регионе преобладает штамм омикрон, который характеризуется легким течением болезни и высокой передачей от человека к человеку.
— Больные дети не должны посещать образовательные учреждения, а взрослые должны соблюдать гигиенические меры, такие как мытье рук, — добавила Рожкова.
Тем не менее, она предположила, что жесткие ограничительные меры больше не будут введены, как это было ранее. Большинство людей уже либо переболели, либо получили необходимое количество прививок и имеют антитела.