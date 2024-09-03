mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Как избавиться от жира на кухонных шкафах: 3 эффективных способа

Чем отмыть жир на кухонных шкафах: 3 эффективных способа

3 сентября 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Как избавиться от жира на кухонных шкафах: 3 эффективных способа
Кухонные шкафы — это одна из тех поверхностей, которые часто оказываются под угрозой загрязнения жиром. Этот неприятный налет может накапливаться со временем и портить внешний вид вашей кухни. В этом материале разберем три эффективных способа очистки.

Жир на кухонных шкафах — это не только эстетическая проблема, но и потенциальная угроза гигиене. Но не стоит отчаиваться!

Опытная домохозяйка и автор канала «Она знает», Любовь Гончарова, поделилась несколькими проверенными способами, которые помогут вам избавиться от этой проблемы.

Экономичные и экологичные решения

Один из самых популярных и экологичных способов очистки жирных пятен на кухонных шкафах — использование хозяйственного мыла и соды.

Чтобы приготовить эффективное средство дома, возьмите кусок хозяйственного мыла и натрите его на мелкой терке. Затем смешайте натертое мыло с одним стаканом воды и взбейте полученную смесь в блендере, постепенно добавляя 200–250 граммов соды. В результате образуется белая паста, идеально подходящая для борьбы с жиром.

Нанесите пасту на загрязненные поверхности, аккуратно потрите мягкой губкой и затем протрите область влажной, а после сухой тканью. Для добавления приятного запаха можно включить в состав несколько капель эфирного масла.

— Эта паста не только эффективна, но и обладает дезинфицирующим эффектом, — отмечает Любовь Гончарова.
Экономичные и экологичные решенияЭкономичные и экологичные решения
Экономичные и экологичные решения
Фото: Изображение Midjourney

Альтернатива — разрыхлитель теста

Если у вас остался ненужный разрыхлитель для выпечки, не спешите его выбрасывать. Этот продукт может стать вашим помощником в борьбе с жиром на кухонных шкафах.

— Разрыхлитель имеет схожие свойства с содой, однако его воздействие на поверхности более мягкое и деликатное, — говорит блогер.

Чтобы использовать разрыхлитель в качестве чистящего средства, смешайте его с водой до получения густой пасты. Смочите загрязненную область, нанесите пасту на пятно и оставьте на 5 минут. После этого аккуратно протрите поверхность влажной тряпкой и высушите ее. Для улучшения очищающего действия разрыхлителя его также можно комбинировать с растительным маслом.

Грязь и нагар уйдут легко: ароматное средство для чистки духовки
Узнать подробнее

Сода и перекись водорода

Для создания универсального средства вам понадобится смешать соду, перекись водорода и жидкое средство для мытья посуды в равных пропорциях.

Насыпьте небольшого количества соды в емкость, затем аккуратно добавляйте перекись водорода, следя за тем, чтобы смесь начала пениться. После этого добавьте жидкое моющее средство и тщательно перемешайте компоненты до получения однородной пасты.

Готовое средство можно наносить и оставлять на 10-15 минут, чтобы масса успела разложить жир и грязь, затем аккуратно протрите область влажной тряпкой и высушите.

— Для однократного применения вам понадобится всего по одной столовой ложке каждого из компонентов, — советует домохозяйка.

Нанесите полученную смесь на загрязненные участки и протрите мягкой губкой. Важно использовать именно мягкую, чтобы не повредить поверхность.

Ранее эксперты протестировали 8 жироудалитель и выявили лучший.

Утюг будет сверкать изнутри и снаружи: накипь и нагар отойдут грязной жижей
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему стиральная машина бьется током? Советы экспертов и практические рекомендации10 ошибок в использовании микрофибровых салфеток, которые делают их бесполезнымиГенеральная уборка за пару часов: поможет метод «Пяти вещей»
#Ольга Харина#Квартира#Дом#Грязь#КЦ#Дом и сад#Уборка#Культура чистоты#Уборщица
Подпишитесь
Уфимским стрелком оказался судья Верховного суда Башкирии
Сегодня, 08:04
Хабиров поручил Мавлиеву 500-летие Уфы
Сегодня, 09:36
Школы дроноводов открыли в Башкирии
Сегодня, 08:18
Преступление превратили в бизнес в Башкирии
Сегодня, 09:19
Лунное затмение увидит Уфа
Сегодня, 09:06
Уфимец покусал полицейских в магазине
Сегодня, 08:31