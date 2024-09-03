Чем отмыть жир на кухонных шкафах: 3 эффективных способа

Чтобы использовать разрыхлитель в качестве чистящего средства, смешайте его с водой до получения густой пасты. Смочите загрязненную область, нанесите пасту на пятно и оставьте на 5 минут. После этого аккуратно протрите поверхность влажной тряпкой и высушите ее. Для улучшения очищающего действия разрыхлителя его также можно комбинировать с растительным маслом.