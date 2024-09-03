Чем отмыть жир на кухонных шкафах: 3 эффективных способа

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Жир на кухонных шкафах — это не только эстетическая проблема, но и потенциальная угроза гигиене. Но не стоит отчаиваться!
Опытная домохозяйка и автор канала «Она знает», Любовь Гончарова, поделилась несколькими проверенными способами, которые помогут вам избавиться от этой проблемы.
Один из самых популярных и экологичных способов очистки жирных пятен на кухонных шкафах — использование хозяйственного мыла и соды.
Чтобы приготовить эффективное средство дома, возьмите кусок хозяйственного мыла и натрите его на мелкой терке. Затем смешайте натертое мыло с одним стаканом воды и взбейте полученную смесь в блендере, постепенно добавляя 200–250 граммов соды. В результате образуется белая паста, идеально подходящая для борьбы с жиром.
Нанесите пасту на загрязненные поверхности, аккуратно потрите мягкой губкой и затем протрите область влажной, а после сухой тканью. Для добавления приятного запаха можно включить в состав несколько капель эфирного масла.
— Эта паста не только эффективна, но и обладает дезинфицирующим эффектом, — отмечает Любовь Гончарова.
Если у вас остался ненужный разрыхлитель для выпечки, не спешите его выбрасывать. Этот продукт может стать вашим помощником в борьбе с жиром на кухонных шкафах.
— Разрыхлитель имеет схожие свойства с содой, однако его воздействие на поверхности более мягкое и деликатное, — говорит блогер.
Чтобы использовать разрыхлитель в качестве чистящего средства, смешайте его с водой до получения густой пасты. Смочите загрязненную область, нанесите пасту на пятно и оставьте на 5 минут. После этого аккуратно протрите поверхность влажной тряпкой и высушите ее. Для улучшения очищающего действия разрыхлителя его также можно комбинировать с растительным маслом.
Для создания универсального средства вам понадобится смешать соду, перекись водорода и жидкое средство для мытья посуды в равных пропорциях.
Насыпьте небольшого количества соды в емкость, затем аккуратно добавляйте перекись водорода, следя за тем, чтобы смесь начала пениться. После этого добавьте жидкое моющее средство и тщательно перемешайте компоненты до получения однородной пасты.
Готовое средство можно наносить и оставлять на 10-15 минут, чтобы масса успела разложить жир и грязь, затем аккуратно протрите область влажной тряпкой и высушите.
— Для однократного применения вам понадобится всего по одной столовой ложке каждого из компонентов, — советует домохозяйка.
Нанесите полученную смесь на загрязненные участки и протрите мягкой губкой. Важно использовать именно мягкую, чтобы не повредить поверхность.
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