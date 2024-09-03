Буцаев: Названы товары с обязательным применением вторсырья с 2025 года в России

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Кроме того, вторичное сырье будет обязательно использоваться при изготовлении коробок из гофрокартона, полиэтиленовых мешков и сумок, преформ, бутылей, бутылок и флаконов из ПЭТ, за исключением потребительской упаковки для пищевых продуктов. Также утвержден перечень видов работ и услуг, требующих обязательного применения вторсырья, передает rostovgazeta.ru.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что вовлечение вторсырья в производственный цикл является важным элементом циклической экономики. В Распоряжении № 2330-р, утвержденном для реализации Закона от 14 июля 2022 года № 268-ФЗ, определены конкретные доли вторсырья в конечной продукции. Например, при производстве цемента это будет 6%, для почвогрунтов и кирпичей — по 10%.
Химические мелиоранты, используемые при фосфоритовании и гипсовании почв, полностью будут производиться из вторсырья. При этом расстояние до места производства мелиорантов на основе природных материалов не должно превышать 30 километров по дорогам общего пользования.
Вторсырье станет обязательным для использования в дорожном строительстве с долей в 5%. Столько же вторсырья должно будет применяться при ликвидации и консервации горных выработок.
Каждый год начиная со следующего года Министерство промышленности и торговли России будет представлять в правительство обновленные предложения по данным перечням. Это будет происходить не позднее 1 сентября.