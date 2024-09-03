Буцаев: Названы товары с обязательным применением вторсырья с 2025 года в России

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что вовлечение вторсырья в производственный цикл является важным элементом циклической экономики. В Распоряжении № 2330-р, утвержденном для реализации Закона от 14 июля 2022 года № 268-ФЗ, определены конкретные доли вторсырья в конечной продукции. Например, при производстве цемента это будет 6%, для почвогрунтов и кирпичей — по 10%.