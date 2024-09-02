Зарубежные банки начнут открывать свои филиалы в России

1 сентября 2024 года в России вступает в силу закон, согласно которому банки зарубежных государств получают право на открытие своего филиала в стране. Таким образом организация, работающая на протяжении трех лет в РФ с соответствующим уровнем рейтинга, может иметь не более одного собственного отделения, пишет ИА RuNews24.ru.