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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Зарубежные банки начнут открывать свои филиалы в России

2 сентября 2024, 05:35
Контролировать исполнение данного закона будет Центробанк. Кроме того, регулятор получит право назначать своих представителей в каждый филиал.

1 сентября 2024 года в России вступает в силу закон, согласно которому банки зарубежных государств получают право на открытие своего филиала в стране. Таким образом организация, работающая на протяжении трех лет в РФ с соответствующим уровнем рейтинга, может иметь не более одного собственного отделения, пишет ИА RuNews24.ru.

В законе также говорится о том, что каждая кредитная организация обязана иметь гарантийный депозит на сумму не менее одного миллиарда рублей. Ранее иностранные банки могли открывать в России только представительства и дочерние банки.

Контроль за функционированием зарубежных отделений будет осуществлять Центробанк, который также будет иметь право назначать своих представителей в каждый филиал, получать сведения о проведенных операциях и принимать участие в управленческих совещаниях.

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