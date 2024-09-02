Зарубежные банки начнут открывать свои филиалы в России

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
1 сентября 2024 года в России вступает в силу закон, согласно которому банки зарубежных государств получают право на открытие своего филиала в стране. Таким образом организация, работающая на протяжении трех лет в РФ с соответствующим уровнем рейтинга, может иметь не более одного собственного отделения, пишет ИА RuNews24.ru.
В законе также говорится о том, что каждая кредитная организация обязана иметь гарантийный депозит на сумму не менее одного миллиарда рублей. Ранее иностранные банки могли открывать в России только представительства и дочерние банки.
Контроль за функционированием зарубежных отделений будет осуществлять Центробанк, который также будет иметь право назначать своих представителей в каждый филиал, получать сведения о проведенных операциях и принимать участие в управленческих совещаниях.