В Башкирии будут выпускать строительные смеси за ₽260 млн

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Список резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Кумертау» пополнила компания «Геркулес-Урал». Предприятие собирается реализовать проект по созданию новой производственной площадке — заниматься объект будет выпуском гипсовых смесей для строительных целей. Вложить компания намерена порядка ₽260 млн.
Предполагается, что на реализацию проекта потребуется 5 лет. Таким образом, завершить организацию площадки хотят к 2029 году.
По данным СПАРК «Интерфакс», уставный капитал предприятия составляет 30 000 ₽. Руководит ООО «Геркулес-Урал» Андрей Боленков, учредителем указан Евгений Якушкин. Компания зарегистрирована в июне 2024 года. Предприятие занято производством гипса и гипсовых изделий, товарного бетона, сухих бетонных смесей и стройматериалов из растительного сырья, смешанного с вышеупомянутыми веществами.
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