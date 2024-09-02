В Башкирии будут выпускать строительные смеси за ₽260 млн

По данным СПАРК «Интерфакс», уставный капитал предприятия составляет 30 000 ₽. Руководит ООО «Геркулес-Урал» Андрей Боленков, учредителем указан Евгений Якушкин. Компания зарегистрирована в июне 2024 года. Предприятие занято производством гипса и гипсовых изделий, товарного бетона, сухих бетонных смесей и стройматериалов из растительного сырья, смешанного с вышеупомянутыми веществами.