Уфимского студента испортила Германия

После окончания школы в Уфе юноша продолжил обучение в городе Франкфурт-на-Майне, Германия. Он учится на политолога. И там простого уфимского студента будто подменили. Юноша стал оставлять в Сети посты и комментарии с призывом «свергнуть режим» в России и выступал за поддержку Украины. Причем, очень горячо и яростно. Это не осталось без внимания российских спецслужб. Юношу поставили «на карандаш».



Летом немецкий студент прилетел к родителям на каникулы в Уфу. Известно, что его мать — сотрудник регионального нефтяного вуза. Здесь его и задержали оперативники. В беседе с ними Макар Н. настаивает на том, что студенты его заставляли публично «отречься от России» в Германии и якобы там общие антироссийские настроения. Впрочем, эти объяснения мало согласуются с тем, что и в личных переписках с родственниками он также вёл проукраинскую агитацию.



Макару Н. 30 августа 2024 года было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Кировский районный суд Уфы вынес постановление об его аресте на месяц. Это время «диванный боец с режимом» проведет в СИЗО-1 Республики Башкортостан. В случае обвинительного приговора свободу Макар Н. не увидит на срок до семи лет.