mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Уфимец наказал магазин за телефон-«кирпич»

Уфимец наказал магазин за телефон-«кирпич»

2 сентября 2024, 09:30
Фото: Роспотребнадзор РБ
Покупателю пришлось судиться с из-за некачественного смартфона с торговой точкой, сообщает Роспотребнадзор Башкирии.

Мужчина ранее приобрел новый смартфон в АО «Русская телефонная компания», однако радость от обновки быстро сменилась разочарованием. Устройство стало вести себя крайне странно: отключалось без предупреждения, батарея разряжалась быстрее, чем покупатель успевал зарядить его снова, звук исчезал внезапно, а Wi-Fi подключение напоминало игру в прятки.

Не желая мириться с ситуацией, мужчина обратился в магазин с просьбой вернуть деньги за некачественный товар. Однако вместо этого он столкнулся с требованием провести экспертизу. Результаты экспертизы подтвердили наличие серьезных дефектов, но это еще не все. Продавец вновь затянул процесс возврата денег.

Суд наказал солидным штрафом автосалон в Башкирии
Узнать подробнее
— Согласно закону о защите прав потребителей, магазины обязаны возвращать деньги в течение 10 дней после получения соответствующего заявления. Но реалии таковы: многие продавцы пытаются «потянуть время», что часто приводит к недовольству клиентов и юридическим спорам, — комментируют в ведомстве.

Не желая оставлять ситуацию безнаказанной и понимая свои права, уфимец решил обратиться в суд. Он привлек Управление Роспотребнадзора для защиты своих интересов. Судебное разбирательство выявило множество нарушений со стороны АО «Русская телефонная компания».

В результате суд вынес решение о взыскании 24 078 рублей 90 копеек с продавца: из этой суммы 15 000 рублей составила неустойка за просрочку возврата денег, 1 000 рублей — компенсация морального вреда и ещё 8 000 рублей штрафа.

Читайте также:
Сломавшую ногу на работе женщину запугали в БашкирииРезиновая квартира в Уфе вместила 50 гастарбайтеровМужчина стал калекой на работе в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Роспотребнадзор#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Моральный вред#Туймазы#Татарстан#Штраф#Смартфон#Экспертиза#Курск#Курская область#Защита прав потребителей
Подпишитесь
Уфимского студента испортила Германия
Сегодня, 06:58
Новый бассейн построят в Башкирии
Сегодня, 09:03
Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии
Сегодня, 07:54
Самая компактная башкирская школа приняла 100 учеников
Сегодня, 07:31
В Башкирии нашли ₽975 млн на ремонт моста
Сегодня, 06:50