Уфимец наказал магазин за телефон-«кирпич»

Не желая мириться с ситуацией, мужчина обратился в магазин с просьбой вернуть деньги за некачественный товар. Однако вместо этого он столкнулся с требованием провести экспертизу. Результаты экспертизы подтвердили наличие серьезных дефектов, но это еще не все. Продавец вновь затянул процесс возврата денег.