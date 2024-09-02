Уфимец наказал магазин за телефон-«кирпич»

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Мужчина ранее приобрел новый смартфон в АО «Русская телефонная компания», однако радость от обновки быстро сменилась разочарованием. Устройство стало вести себя крайне странно: отключалось без предупреждения, батарея разряжалась быстрее, чем покупатель успевал зарядить его снова, звук исчезал внезапно, а Wi-Fi подключение напоминало игру в прятки.
Не желая мириться с ситуацией, мужчина обратился в магазин с просьбой вернуть деньги за некачественный товар. Однако вместо этого он столкнулся с требованием провести экспертизу. Результаты экспертизы подтвердили наличие серьезных дефектов, но это еще не все. Продавец вновь затянул процесс возврата денег.
— Согласно закону о защите прав потребителей, магазины обязаны возвращать деньги в течение 10 дней после получения соответствующего заявления. Но реалии таковы: многие продавцы пытаются «потянуть время», что часто приводит к недовольству клиентов и юридическим спорам, — комментируют в ведомстве.
Не желая оставлять ситуацию безнаказанной и понимая свои права, уфимец решил обратиться в суд. Он привлек Управление Роспотребнадзора для защиты своих интересов. Судебное разбирательство выявило множество нарушений со стороны АО «Русская телефонная компания».
В результате суд вынес решение о взыскании 24 078 рублей 90 копеек с продавца: из этой суммы 15 000 рублей составила неустойка за просрочку возврата денег, 1 000 рублей — компенсация морального вреда и ещё 8 000 рублей штрафа.