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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Целое озеро исчезло в Башкирии

Целое озеро исчезло в Башкирии

2 сентября 2024, 10:10
Фото: Соцсети
В Баймакском районе сломалась плотина: последствия уже ощутили на себе не только рыбы, но и экосистема региона, сообщают местные жители в соцсетях.

Вблизи села Куянтаево в Башкирии из-за поломки плотины было принято решение сбросить воду, что привело к полному опустошению озера. Местные жители стали свидетелями трагичного зрелища: мертвые рыбы покрывают дно водоема, а ранее живое пространство превратилось в пустыню.

— Бери — не хочу, — с горечью комментирует происходящее один из местных жителей.

Не только рыба пострадала от этой ситуации; плотина служила важным источником воды для пастбищ коров местных фермеров. Теперь животные остались без доступа к необходимой влаге. Официальные ведомства пока не комментировали ситуацию в Баймакском районе.

Напомним также о недавних трагических событиях на воде в Башкирии — всего за один день погибли два рыбака.

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