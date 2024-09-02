Целое озеро исчезло в Башкирии

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Вблизи села Куянтаево в Башкирии из-за поломки плотины было принято решение сбросить воду, что привело к полному опустошению озера. Местные жители стали свидетелями трагичного зрелища: мертвые рыбы покрывают дно водоема, а ранее живое пространство превратилось в пустыню.
— Бери — не хочу, — с горечью комментирует происходящее один из местных жителей.
Не только рыба пострадала от этой ситуации; плотина служила важным источником воды для пастбищ коров местных фермеров. Теперь животные остались без доступа к необходимой влаге. Официальные ведомства пока не комментировали ситуацию в Баймакском районе.
Напомним также о недавних трагических событиях на воде в Башкирии — всего за один день погибли два рыбака.