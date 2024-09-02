Подросток на самокате сломал руку ребенку в Уфе

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
На улице Мечтателей, 12-летний подросток, мчась по тротуару на своем железном коне, не заметил навстречу идущего 3-летнего ребенка, который шел домой в сопровождении своей мамы. Столкновение было неизбежно, и в результате малыш получил перелом. К счастью, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.
По факту дорожного происшествия начато разбирательство. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
Стоит отметить, что ситуация с использованием электротранспорта становится все более актуальной. Оператор кикшеринга в Уфе активно блокирует аккаунты несовершеннолетних пользователей двухколёсного транспорта. Как выяснили специалисты, уже 250 самокатчиков младше 18 лет лишились доступа к своим профилям из-за автоматической системы определения возраста при привязке сервиса к номеру телефона.
Тем не менее многие подростки продолжают использовать чужие аккаунты для проката самокатов. Это может грозить владельцам таких учетных записей блокировкой и штрафом в размере ₽10 000 за нарушение правил использования сервиса.