Подросток на самокате сломал руку ребенку в Уфе

На улице Мечтателей, 12-летний подросток, мчась по тротуару на своем железном коне, не заметил навстречу идущего 3-летнего ребенка, который шел домой в сопровождении своей мамы. Столкновение было неизбежно, и в результате малыш получил перелом. К счастью, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.