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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:28

Подросток на самокате сломал руку ребенку в Уфе

Подросток на самокате сломал руку ребенку в Уфе

2 сентября 2024, 05:25
Фото: 1MI
В воскресенье, 1 сентября, 12-летний водитель самоката устроил ДТП, сообщает Госавтоинспекция Уфы.
Сюжет
Дети

На улице Мечтателей, 12-летний подросток, мчась по тротуару на своем железном коне, не заметил навстречу идущего 3-летнего ребенка, который шел домой в сопровождении своей мамы. Столкновение было неизбежно, и в результате малыш получил перелом. К счастью, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

По факту дорожного происшествия начато разбирательство. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что ситуация с использованием электротранспорта становится все более актуальной. Оператор кикшеринга в Уфе активно блокирует аккаунты несовершеннолетних пользователей двухколёсного транспорта. Как выяснили специалисты, уже 250 самокатчиков младше 18 лет лишились доступа к своим профилям из-за автоматической системы определения возраста при привязке сервиса к номеру телефона.

Тем не менее многие подростки продолжают использовать чужие аккаунты для проката самокатов. Это может грозить владельцам таких учетных записей блокировкой и штрафом в размере ₽10 000 за нарушение правил использования сервиса.

Самокаты детей заблокировали в Уфе
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