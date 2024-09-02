Обидчиков уфимских дольщиков выпустили на свободу

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Речь идёт о руководителях двух ООО — «Базис» и «Крона». Как сообщал Mkset, в марте 2024 года их приговорили к семи и семи с половиной годам лишения свободы в колонии.
Напомним, подсудимые проходили по делу об обмане 903 дольщиков. Квартиранты купили жильё в восьми домах, возведения которых так и не дождались. Как утверждает следствие, за 10 лет обвиняемые получили порядка ₽1,7 млрд.
Согласно новому решению суда, обоим подсудимым реальные сроки были заменены на условные. При этом обвиняемым также «скосили» по полгода. Суд принял во внимание частичное возмещение средств потерпевшим.