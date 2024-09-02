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Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Обидчиков уфимских дольщиков выпустили на свободу

Обидчиков уфимских дольщиков выпустили на свободу

2 сентября 2024, 18:02
Фото: 1MI
Верховный суд Башкирии поменял приговор скандальным застройщикам, сообщают местные СМИ.

Речь идёт о руководителях двух ООО — «Базис» и «Крона». Как сообщал Mkset, в марте 2024 года их приговорили к семи и семи с половиной годам лишения свободы в колонии.

Напомним, подсудимые проходили по делу об обмане 903 дольщиков. Квартиранты купили жильё в восьми домах, возведения которых так и не дождались. Как утверждает следствие, за 10 лет обвиняемые получили порядка ₽1,7 млрд.

Согласно новому решению суда, обоим подсудимым реальные сроки были заменены на условные. При этом обвиняемым также «скосили» по полгода. Суд принял во внимание частичное возмещение средств потерпевшим.

В Башкирии вынесли приговор застройщикам, обманувших 903 человека
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