Необычная дружба зародилась в Башкирии

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В мире животных дружба может принимать самые неожиданные формы. На видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям, запечатлено, как кот и лиса весело резвятся вместе. Эти два представителя фауны бегают по полю, устраивая настоящие гонки в догонялки.
Кот с любопытством гонится за лисой, а та ловко уворачивается и снова возвращается к своему пушистому другу. Пользователи соцсетей активно комментируют это видео.
— Какие милые! Но как кот в лесу оказался?
— Вот приедет котик домой и будет ему, что рассказать своим друзьям.
— А может изначально они вместе и росли?
— Классные ребята! Они так весело бегают, — пишут пользователи соцсетей.
Напомним, недавно в Башкирии засняли медведя, который собирал цветы в поле.