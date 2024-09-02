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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Необычная дружба зародилась в Башкирии

Необычная дружба зародилась в Башкирии

2 сентября 2024, 13:53
Фото: 1MI
На Павловке засняли забавный момент, когда кот и лиса беззаботно играют друг с другом, сообщают очевидцы в соцсетях.

В мире животных дружба может принимать самые неожиданные формы. На видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям, запечатлено, как кот и лиса весело резвятся вместе. Эти два представителя фауны бегают по полю, устраивая настоящие гонки в догонялки.

Кот с любопытством гонится за лисой, а та ловко уворачивается и снова возвращается к своему пушистому другу. Пользователи соцсетей активно комментируют это видео.

— Какие милые! Но как кот в лесу оказался?
— Вот приедет котик домой и будет ему, что рассказать своим друзьям.
— А может изначально они вместе и росли?
— Классные ребята! Они так весело бегают, — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, недавно в Башкирии засняли медведя, который собирал цветы в поле.

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