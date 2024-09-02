Необычная дружба зародилась в Башкирии

В мире животных дружба может принимать самые неожиданные формы. На видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям, запечатлено, как кот и лиса весело резвятся вместе. Эти два представителя фауны бегают по полю, устраивая настоящие гонки в догонялки.