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Каждый четвертый в Башкирии получает больше ₽86 500

Каждый четвертый в Башкирии получает больше ₽86 500

2 сентября 2024, 10:16
Фото: 1MI
Эксперты РИА Рейтинг провели анализ доходов жителей регионов России и сравнили его со средним заработком по стране в 2024 году.

Республика Башкортостан оказалась на 35 месте рейтинга российских регионов по высоким зарплатам в 2024 году. Заработком выше среднего по России в Башкирии может похвастаться почти каждый четвертый житель региона, или 24,6%. Отлично зарабатывающими по меркам России можно считать 6,3% жителей Республики Башкортостан. Они получают вдвое больше средней зарплаты по России. Во втором квартале 2024 года она уже составила ₽86 500.

На первой строчке рейтинга зарплат и состоятельных жителей регионов оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Там двое из трех, или 66%, жителей получают выше среднего заработка по РФ. В топ-3 также Югра и Магадан. Аутсайдер списка — Республика Ингушетия. Там зарплатой выше среднего уровня могут похвастаться только 6,6% жителей. Татарстан оказался на 14 позиции рейтинга. У соседки Башкирии более 35% жителей получают свыше ₽86 500 ежемесячно. Все ближайшие к РБ регионы заняли в рейтинге строчки выше, чем Башкортостан, оказавшийся в четвертом десятке списка.

Кто в Башкирии зарабатывает ₽550 000
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Ранее Mkset сообщал об актуальных вакансиях в Башкирии с высоким уровнем предлагаемого сотрудникам дохода. Свой топ вакансий составил и Центр занятости Уфы. Так, каменщикам и монтажникам в Уфе предлагают доход до ₽200 000 в месяц. Кроме того, в списке «богатых» профессий оказались сварщики и эксперты по закупкам. Им предлагают от ₽100 000 в месяц. Требования к соискателям не уточняются, но все контактные данные указаны. Справки можно получить непосредственно у работодателя по телефону или онлайн.

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