Каждый четвертый в Башкирии получает больше ₽86 500

Республика Башкортостан оказалась на 35 месте рейтинга российских регионов по высоким зарплатам в 2024 году. Заработком выше среднего по России в Башкирии может похвастаться почти каждый четвертый житель региона, или 24,6%. Отлично зарабатывающими по меркам России можно считать 6,3% жителей Республики Башкортостан. Они получают вдвое больше средней зарплаты по России. Во втором квартале 2024 года она уже составила ₽86 500.



На первой строчке рейтинга зарплат и состоятельных жителей регионов оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Там двое из трех, или 66%, жителей получают выше среднего заработка по РФ. В топ-3 также Югра и Магадан. Аутсайдер списка — Республика Ингушетия. Там зарплатой выше среднего уровня могут похвастаться только 6,6% жителей. Татарстан оказался на 14 позиции рейтинга. У соседки Башкирии более 35% жителей получают свыше ₽86 500 ежемесячно. Все ближайшие к РБ регионы заняли в рейтинге строчки выше, чем Башкортостан, оказавшийся в четвертом десятке списка.