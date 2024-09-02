Капризную погоду обещают в Башкирии

Кроме того, 3 сентября синоптики пообещали кратковременные дожди и грозы. В юго-восточных районах ночью похолодает до -2°С, в остальных же частях Республики температура воздуха составит не ниже +7°С. Днём столбик термометра будет держаться на отметках +18°С… +23°С.