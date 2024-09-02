Капризную погоду обещают в Башкирии

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Стало известно, что готовит природа жителям региона в начале сентября. Как предупреждает башкортостанское управление Гидрометцентра, утром 3 сентября на некоторых дорогах Башкирии до 0,5 км снизится видимость, причиной тому — сильный туман, который накроет регион.
Кроме того, 3 сентября синоптики пообещали кратковременные дожди и грозы. В юго-восточных районах ночью похолодает до -2°С, в остальных же частях Республики температура воздуха составит не ниже +7°С. Днём столбик термометра будет держаться на отметках +18°С… +23°С.
В среду, 4 сентября, небольшие осадки ожидают лишь ночью. Днём погода сухая. Ночью похолодает до +4°С… +9°С. Днём температура воздуха составит +13°С… +18°С.