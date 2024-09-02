mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Капризную погоду обещают в Башкирии

Капризную погоду обещают в Башкирии

2 сентября 2024, 16:19
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики сообщили прогноз погоды в Уфе и Башкирии на ближайшие дни.

Стало известно, что готовит природа жителям региона в начале сентября. Как предупреждает башкортостанское управление Гидрометцентра, утром 3 сентября на некоторых дорогах Башкирии до 0,5 км снизится видимость, причиной тому — сильный туман, который накроет регион.

Кроме того, 3 сентября синоптики пообещали кратковременные дожди и грозы. В юго-восточных районах ночью похолодает до -2°С, в остальных же частях Республики температура воздуха составит не ниже +7°С. Днём столбик термометра будет держаться на отметках +18°С… +23°С.

В среду, 4 сентября, небольшие осадки ожидают лишь ночью. Днём погода сухая. Ночью похолодает до +4°С… +9°С. Днём температура воздуха составит +13°С… +18°С.

Когда собирать и хранить урожай свёклы в 2024 году: советы и рекомендации
Узнать подробнее

Ранее Mkset делился советами о том, когда в 2024 году садоводам стоит собирать урожай свёклы.

Читайте также:
Погода в Башкирии в выходные сражает капризамиПогода в Башкирии готовит неприятные сюрпризыНачало осени удивит жителей Башкирии погодой
#Уфа#Погода#Дождь#Башкортостан#Ветер#Новости Башкирии#Новости Уфы#Природа#Похолодание#Гроза#Жара#Сентябрь#Осень
Подпишитесь
Новый праздник ввели в Башкирии
Сегодня, 17:40
Уфимку привезли к врачам на катере
Сегодня, 17:26
Хабирова заставили лепить дракона
Сегодня, 15:54
Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина
Сегодня, 15:21
Видео. Необычная дружба зародилась в Башкирии
Сегодня, 13:53