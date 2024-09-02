День города собрал менее 25% жителей Уфы

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
По словам мэра, праздник стал настоящим событием для всех уфимцев и гостей столицы.
— Более 300 тысяч человек пришли на мероприятия, которые проходили в течение нескольких дней, — делится цифрами посетивших праздник Ратмир Мавлиев.
Если учесть, что население Уфы превышает 1 миллион человек, становится понятно, что менее 25% горожан решили прийти на праздник.
Особую благодарность Ратмир Мавлиев выразил организаторам праздника и силовым структурам, обеспечившим безопасность во время торжеств.
— Все прошло на высоком уровне, — отметил мэр Уфы.
Участники праздника смогли насладиться разнообразными выступлениями артистов, среди которых была и Полина Гагарина. Напомним, что в этот же день Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о присвоении певице звания народной артистки Республики.