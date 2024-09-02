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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:34

День города собрал менее 25% жителей Уфы

День города собрал менее 25% жителей Уфы

2 сентября 2024, 04:32
Фото: Соцсети
Данными о количестве посетивших праздник делится мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях.

По словам мэра, праздник стал настоящим событием для всех уфимцев и гостей столицы.

— Более 300 тысяч человек пришли на мероприятия, которые проходили в течение нескольких дней, — делится цифрами посетивших праздник Ратмир Мавлиев.

Если учесть, что население Уфы превышает 1 миллион человек, становится понятно, что менее 25% горожан решили прийти на праздник.

Особую благодарность Ратмир Мавлиев выразил организаторам праздника и силовым структурам, обеспечившим безопасность во время торжеств.

— Все прошло на высоком уровне, — отметил мэр Уфы.
Полина Гагарина стала народной артисткой Башкирии
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Участники праздника смогли насладиться разнообразными выступлениями артистов, среди которых была и Полина Гагарина. Напомним, что в этот же день Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о присвоении певице звания народной артистки Республики.

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