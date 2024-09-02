Буцаев: РЭО через выпуск облигаций профинансирует МСК в Чувашии

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, сообщил, что речь идет об объекте по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) с ежегодной производительностью 30 тысяч тонн. Инвестор получит льготный займ за счет эмиссии облигаций РЭО. По словам Буцаева, реализация данного проекта существенно ускорит достижение целей национального проекта «Экология», передает inkazan.ru.
Общая стоимость проекта составляет около 458 миллионов рублей, из которых 152,6 миллиона рублей будет предоставлено в виде капитального гранта в рамках концессионного соглашения. Новый МСК будет построен в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.
Напомним, что РЭО был создан более пяти лет назад по указу президента России для создания комплексной системы обращения с ТКО в стране. Ожидается, что к 2030 году это обеспечит 100-процентную сортировку отходов и сократит объем отходов, отправляемых на полигоны, на 50%. Переход к циклической экономике является ключевым фактором для достижения этих целей.