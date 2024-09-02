Буцаев: РЭО через выпуск облигаций профинансирует МСК в Чувашии

Напомним, что РЭО был создан более пяти лет назад по указу президента России для создания комплексной системы обращения с ТКО в стране. Ожидается, что к 2030 году это обеспечит 100-процентную сортировку отходов и сократит объем отходов, отправляемых на полигоны, на 50%. Переход к циклической экономике является ключевым фактором для достижения этих целей.