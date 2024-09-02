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Updated Сегодня, 04:30

Бетонная плита придавила школьников в российском регионе

2 сентября 2024, 04:30
Бетонная плита рухнула на двух мальчиков в Саратове. В результате один из них погиб на месте, сообщили в Telegram-канале регионального Следственного комитета РФ.

Предварительно установлено, что 1 сентября в поселке Тепличный Гагаринского района мальчики оказались под свалившейся на них бетонной плитой, пишет 360ru.

«От полученных травм на месте скончался 12-летний мальчик. Медики госпитализировали 13-летнего пострадавшего», — отметили в сообщении.

Следователи начали проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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