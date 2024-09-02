Бетонная плита придавила школьников в российском регионе

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Предварительно установлено, что 1 сентября в поселке Тепличный Гагаринского района мальчики оказались под свалившейся на них бетонной плитой, пишет 360ru.
«От полученных травм на месте скончался 12-летний мальчик. Медики госпитализировали 13-летнего пострадавшего», — отметили в сообщении.
Следователи начали проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.