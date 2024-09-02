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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Башкирские нефтяники помогли построить многофункциональный образовательный центр

Башкирские нефтяники помогли построить многофункциональный образовательный центр

2 сентября 2024, 12:54
Фото: Артур Салимов / mkset.ru
Новое учреждение в 2000 кв. м. торжественно открыли в селе Елань-Чишма (Ермекеевский район РБ).

Как рассказывают местные жители, прежняя сельская школа состояла из пяти деревянных помещений, построенных в середине ХХ века. Конечно, подобные условия для школьников едва ли можно назвать комфортными и располагающими к учебе, не говоря уже о современных санитарно-гигиенических требованиях.

Новый многофункциональный образовательный центр объединяет детский сад, общеобразовательную школу и школу искусств. Помимо собственно учебных кабинетов, здесь есть мастерская, библиотека, столовая, спортзал, который трансформируется в актовый зал и также выполняет роль сельского клуба. Центр автономен, поскольку здесь возведены собственные модульная котельная и трансформаторная подстанция. Также на территории центра оборудованы площадки для детей и занятий спортом, установлены беседки, высажены крупномерные деревья и кустарники. Таким образом, учреждение выполняет целый ряд функций для жителей не только села Елань-Чишма, но и других близлежащих населенных пунктов, в которых проживают около 2 тыс. человек.

Фото: Артур Салимов / mkset.ru

Учреждение построено при поддержке «Башнефти» в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и регионом. Добавим, что за последние пять лет башкирские нефтяники реализовали более 40 проектов по строительству и реконструкции образовательных учреждений в республике, в том числе — строительство полилингвальной школы-интерната (Нефтекамск), детсадов (Кушнаренковский и Татышлинский районы РБ), школы (с. Раевский Альшеевского района РБ), капремонт уфимского лесотехнического техникума — старейшего ссуза в Уфе и др.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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