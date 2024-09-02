Башкирские нефтяники помогли построить многофункциональный образовательный центр

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Как рассказывают местные жители, прежняя сельская школа состояла из пяти деревянных помещений, построенных в середине ХХ века. Конечно, подобные условия для школьников едва ли можно назвать комфортными и располагающими к учебе, не говоря уже о современных санитарно-гигиенических требованиях.
Новый многофункциональный образовательный центр объединяет детский сад, общеобразовательную школу и школу искусств. Помимо собственно учебных кабинетов, здесь есть мастерская, библиотека, столовая, спортзал, который трансформируется в актовый зал и также выполняет роль сельского клуба. Центр автономен, поскольку здесь возведены собственные модульная котельная и трансформаторная подстанция. Также на территории центра оборудованы площадки для детей и занятий спортом, установлены беседки, высажены крупномерные деревья и кустарники. Таким образом, учреждение выполняет целый ряд функций для жителей не только села Елань-Чишма, но и других близлежащих населенных пунктов, в которых проживают около 2 тыс. человек.
Учреждение построено при поддержке «Башнефти» в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и регионом. Добавим, что за последние пять лет башкирские нефтяники реализовали более 40 проектов по строительству и реконструкции образовательных учреждений в республике, в том числе — строительство полилингвальной школы-интерната (Нефтекамск), детсадов (Кушнаренковский и Татышлинский районы РБ), школы (с. Раевский Альшеевского района РБ), капремонт уфимского лесотехнического техникума — старейшего ссуза в Уфе и др.