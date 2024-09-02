Башкирские нефтяники помогли построить многофункциональный образовательный центр

Новый многофункциональный образовательный центр объединяет детский сад, общеобразовательную школу и школу искусств. Помимо собственно учебных кабинетов, здесь есть мастерская, библиотека, столовая, спортзал, который трансформируется в актовый зал и также выполняет роль сельского клуба. Центр автономен, поскольку здесь возведены собственные модульная котельная и трансформаторная подстанция. Также на территории центра оборудованы площадки для детей и занятий спортом, установлены беседки, высажены крупномерные деревья и кустарники. Таким образом, учреждение выполняет целый ряд функций для жителей не только села Елань-Чишма, но и других близлежащих населенных пунктов, в которых проживают около 2 тыс. человек.