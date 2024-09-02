Бактериальные клетки кишечника могут передавать информацию о состоянии организма

Авторы исследования предполагают, что такой же эффект могут вызывать не только деактивация генов, но и другие факторы окружающей среды, такие как температура, доступность пищи и кислотность. Предполагается, что негенетическая наследственность может быть присуща и другим организмам, так как их регуляторные сети схожи или даже более сложны, чем у кишечной палочки.