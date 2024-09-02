Бактериальные клетки кишечника могут передавать информацию о состоянии организма

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как передает newkhakasiya.online, ранее учёные считали, что особенности организма передаются исключительно через ДНК. Сейчас же стало очевидно, что существуют иные механизмы передачи приобретённых изменений. Например, потомки людей, переживших голод, могут быть склонны к избыточному весу. Ученые предположили, что эта особенность не закреплена в геноме, а для проверки своей гипотезы они решили исследовать кишечную палочку — хорошо изученный учеными одноклеточный организм.
Они смоделировали временное отключение и включение отдельных генов кишечной палочки. Выяснилось, что эти изменения влияли на несколько последующих поколений. По мнению учёных, такое воздействие на бактерии запускает цепную реакцию: деактивация одного гена влияет на соседний, а тот — на следующий, и так далее. Когда первый ген вновь активируется, остановить цепную реакцию уже невозможно.
Авторы исследования предполагают, что такой же эффект могут вызывать не только деактивация генов, но и другие факторы окружающей среды, такие как температура, доступность пищи и кислотность. Предполагается, что негенетическая наследственность может быть присуща и другим организмам, так как их регуляторные сети схожи или даже более сложны, чем у кишечной палочки.