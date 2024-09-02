450-летие Уфы: событие федерального масштаба

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Готовиться к юбилею города начали за 5 лет до самого события — и сам объем запланированных работ уже выводит это событие за рамки локального городского праздника. Дело не только в объеме финансирования, но и в содержательности этих изменений, которые качественно повлияли на инфраструктуру и социальные объекты в городе. Логично, что в 2022 году план работы был пересмотрен в контексте приоритетности объектов, но ключевые и самые весомые были открыты в срок: речь о Восточном выезде, Театре кукол, Республиканском центре детской онкологии и гематологии, Дворце борьбы. При этом можно отследить дальнейшую судьбу оставшихся объектов — учитывая, что средства на них уже запланированы, очевидно, они тоже дополнят городской ландшафт.
Политолог Николай Евдокимов подчеркивает, что событие действительно вышло с регионального на федеральный масштаб:
— Был соответствующий указ Владимира Путина о праздновании 450-летия Уфы, а это всегда предполагает целый блок вопросов, касающийся как финансирования и отчетности по финансам, так и полученных результатов, и контроля за этими результатами. В принципе, 450-летие — это достаточно серьезная дата для города-миллионника, каковых в России не так уж много, и, естественно, это привлекает внимание. Но с другой стороны, надо понимать и контекст, в котором проходит празднование: многие города в республике — и это в целом федеральные тенденции — отказывались от масштабных праздничных мероприятий. В Уфе масштаб тоже пришлось сократить, хотя они все равно оказались достаточно амбициозными. Контекст военно-политический и внутриполитический, конечно, сыграл свою роль и, наверное, в другой ситуации празднование 450-летия было бы более массовым и масштабным. Так или иначе, учитывая обстоятельства, оно прошло организованно и достаточно заметно — не только на региональном, но и на федеральном уровне.
Разумеется, такие масштабные приготовления не могли обойтись без тщательного контроля и постоянной вовлеченности властей республики и муниципалитета. Отметим, что в преддверии празднования 450-летия Уфы Радий Хабиров наградил значимых лиц города, в том числе орденом Салавата Юлаева был награжден мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Глава республики отметил вклад градоначальника в подготовку к празднованию юбилея:
— Мы все видим, какая огромная работа по подготовке к 450-летию Уфы проведена под руководством главы администрации нашей столицы Ратмира Мавлиева. Уверен, что команда Уфы и в дальнейшем будет показывать такой же динамичный стиль управления, умело развивать все стороны жизни сложного городского хозяйства.
Комментируя вклад мэра Уфы в подготовку юбилея, политолог Николай Евдокимов подчеркивает:
— Важно иметь в виду, что сегодня любые мероприятия подобного рода — после принятия поправки о публичной власти, о единой системе власти, системе органов власти в России — невозможны без поддержки регионального центра, и де-факто сегодня у нас муниципалитеты поставлены под контроль региональной власти. Субъективный фактор здесь может играть свою роль, конечно, но можно оценивать ситуацию с точки зрения эффективности тех или иных мероприятий. Тем не менее очевидно, что само мероприятие во многом идейно и организационно готовилось именно на региональном уровне. Это мы видим и по тем объектам, которые позиционировались как наиболее значимые — речь, например, о Восточном выезде или Дворце борьбы.
Стоит также отметить и интерес со стороны многочисленных международных делегаций, прибывших в Башкирию в дни празднования. Отчасти это иллюстрирует стратегическую важность республики — министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев метко обозначил Уфу не только как географический центр, но и важный культурный, научный и политический узел:
— У казахов есть пословица: «Там, где есть единство, — есть процветание, сила и благополучие». И я бы хотел, чтобы эти слова напоминали нам о важности единства, согласия среди людей и о наших общих усилиях ради благополучия и процветания. Ваш город — это пример того, как на основе взаимного уважения можно строить большое будущее. И мы уверены, что Уфу, Башкортостан ждут новые достижения.
Добавим к этому регулярные визиты в Башкирию полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова, которые подтверждают эффективность работы республиканских властей и подчеркивают статус Уфы как событийной площадки для проведения федеральных событий и различных пилотных проектов.
Важно, что юбилей Уфы предлагает поразмышлять не только о настоящем столицы Башкирии, но и о ее будущем. В этом смысле можно подчеркнуть, как налажена в городе работа по сохранению исторической памяти и в целом стратегия развития города и локальной инфраструктуры. Ее символом стал один из юбилейных объектов — капсула времени, которую предстоит открыть только через полвека.
— Верим, что наши потомки будут любить родной Башкортостан и великую Россию, уверенно смотреть в будущее и достойно нести звание уфимца. А мы будем сегодня жить и трудиться так, чтобы уфимцы 2074 года искренне гордились нашими делами. И пусть эта эстафета созидания не прервётся никогда, — отметил глава РБ Радий Хабиров.