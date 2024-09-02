450-летие Уфы: событие федерального масштаба

— Важно иметь в виду, что сегодня любые мероприятия подобного рода — после принятия поправки о публичной власти, о единой системе власти, системе органов власти в России — невозможны без поддержки регионального центра, и де-факто сегодня у нас муниципалитеты поставлены под контроль региональной власти. Субъективный фактор здесь может играть свою роль, конечно, но можно оценивать ситуацию с точки зрения эффективности тех или иных мероприятий. Тем не менее очевидно, что само мероприятие во многом идейно и организационно готовилось именно на региональном уровне. Это мы видим и по тем объектам, которые позиционировались как наиболее значимые — речь, например, о Восточном выезде или Дворце борьбы.