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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:42

Угрозы убийством в Башкирии дошли до Бастрыкина

Угрозы убийством в Башкирии дошли до Бастрыкина

1 сентября 2024, 05:40
Фото: 1MI
Об этом сообщает башкортостанское управление Следственного комитета.

В Башкирии следователи завели уголовное дело из-за перепалки в ходе заседания в одном из судов Республики. Как утверждают правоохранители, во время проведения заседания иностранный гражданин начал угрожать убийством одному из участников суда.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела. Поручили это начальнику местного управления Следкома.

Подсудимому инкриминировали 119-ю статью Уголовного кодекса РФ. Документ предусматривает до двух лет лишения свободы за это преступление.

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Ранее Верховный суд Башкирии начал разбирательства по делу жителя региона, уличённого в зверском убийстве 85-летней пенсионерки.

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