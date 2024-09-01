Угрозы убийством в Башкирии дошли до Бастрыкина

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
В Башкирии следователи завели уголовное дело из-за перепалки в ходе заседания в одном из судов Республики. Как утверждают правоохранители, во время проведения заседания иностранный гражданин начал угрожать убийством одному из участников суда.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела. Поручили это начальнику местного управления Следкома.
Подсудимому инкриминировали 119-ю статью Уголовного кодекса РФ. Документ предусматривает до двух лет лишения свободы за это преступление.
Ранее Верховный суд Башкирии начал разбирательства по делу жителя региона, уличённого в зверском убийстве 85-летней пенсионерки.